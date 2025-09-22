Кремль умоляет ООН ослабить санкции против авиации: самолеты превращаются в металлолом

Россия обратилась к ICAO (Международная организация гражданской авиации) с просьбой ослабить санкции против авиации, объясняя это угрозами безопасности полетов из-за дефицита запчастей и старения парка самолетов. Кремль требует разрешить поставки деталей и предоставление услуг обслуживания, хотя западные страны рассматривают ограничения как часть ответственности РФ за войну в Украине.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы и слова источника в российской авиационной отрасли. Главный аргумент Кремля заключается в том, что санкции якобы создают риски для безопасности полетов.

После введения западных ограничений Россия потеряла доступ к легальным поставкам авиационных запчастей, сервисному обслуживанию самолетов и страховым услугам. Отмечается, что это особенно болезненно ударило по парку Boeing и Airbus, которые составляют основу гражданской авиации РФ.

Авиапарк постепенно стареет, а использовать "серые схемы" для импорта деталей удается далеко не всегда. Часть самолетов вынуждена простаивать, а другие выходят в рейсы без надлежащего технического обслуживания. Как заявил собеседник Reuters, в случае катастрофы российского Boeing или Airbus с человеческими жертвами ответственность, по версии Москвы, будет возложена на санкции.

В подготовленных документах Россия заявляет, что санкции противоречат международному праву и нарушают право человека на свободу передвижения. Кремль требует, чтобы ICAO выступила против "политически предвзятых и дискриминационных мер" в сфере авиации.

Российская сторона отдельно критикует решение о закрытии воздушного пространства для ее авиакомпаний, приостановлении сертификатов летной годности самолетов, а также запрет на техническое обслуживание и страхование авиасудов. В первую очередь Москва пытается добиться снятия ограничений на импорт запчастей, без которых поддерживать работоспособность самолетов становится все сложнее.

Запрос в ICAO появился после того, как США частично сняли санкции с беларуской авиакомпании "Белавиа". В Кремле решили воспользоваться этим прецедентом, чтобы попытаться добиться аналогичных решений в отношении российского авиапрома. В то же время Москва стремится вернуться в Совет ICAO, исполнительный орган организации, где заседают 36 стран. В 2022 году Россия не смогла получить достаточной поддержки для переизбрания, что стало политическим ударом для ее влияния на международном уровне.

Ситуация в гражданской авиации России осложняется тем, что обещанное Кремлем "возрождение" собственного авиастроения так и не произошло. Новые модели самолетов – МС-21, SJ-100 и Ил-114 – не запущены в массовое производство. "Аэрофлот" уже сократил планы закупки этих лайнеров до 2030 года. Зато в эксплуатации остаются десятки самолетов, выпущенных еще в советские времена, например Ан-24, которым почти полвека.

Ярким подтверждением упадка стал инцидент в июле 2025 года в Амурской области, когда самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" потерпел крушение, это событие в очередной раз подняло вопрос о техническом состоянии российского флота и угрозы безопасности пассажиров. Западные страны вряд ли поддержат требование России, ведь санкции рассматриваются как важный инструмент давления из-за ее агрессии против Украины.

