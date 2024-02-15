За тотальную блокаду границы Польшей заплатит Украина: какие отрасли пострадают сильнее всего

Тотальная блокада украинско-польской границы, которая может начаться с 20 февраля, сильнее ударит по Украине, чем по Польше. К тому же, если при прошлых акциях протеста больше теряли украинские импортеры, то теперь перекрывать хотят не только автомобильные, но и железнодорожные пункты пропуска, что увеличит потери именно экспортеров. В первую очередь – из добывающей отрасли. Если блокада не будет снята, Украина не досчитается 7,7 млрд грн бюджетных поступлений.

"Мы потеряем, Украина потеряет больше", – рассказала OBOZ.UA ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций, эксперт по инфраструктуре Ирина Коссе. По ее словам, когда польские перевозчики и фермеры перекрывают только автомобильные пункты пропуска, больше страдает украинский импорт, чем экспорт.

"Очень много импорта, в основном с высокой стоимостью, едет фурами. Большинство этих поставок – через польскую границу. Поэтому страдали получатели товаров из Европы, которые ждали лекарства, технику и другие товары", – объяснила Коссе.

В такой ситуации среди экспортеров наибольшие потери несли продавцы древесины. Однако если перекроют железную дорогу, в первую очередь пострадают:

Добывающая отрасль . "На железной дороге за границу вывозится много руды, это железная и марганцевая руда", – объяснила Коссе.

. "На железной дороге за границу вывозится много руды, это железная и марганцевая руда", – объяснила Коссе. Производство строительных материалов , которые тоже активно экспортируются.

, которые тоже активно экспортируются. Аграрный сектор. "30-40% (объема экспорта. – Ред.) – это все-таки зерно, растительное масло и другие продукты агропереработки", – напомнила эксперт.

"Сейчас говорят о том, что будут закрывать и железнодорожные пункты пропуска также, и это очень сильно усложняет ситуацию. Железная дорога это раньше была альтернативой и можно было каким-то образом договориться и проехать по железной дороге. Вы помните, также о случаях, когда фуры ставили на платформы и везли, это давало определенную гибкость", – рассказала эксперт.

Она добавила, что в целом, благодаря работе украинского морского коридора для аграриев уже не таки критично отправлять продукцию именно через Польшу. Однако полностью избавиться от влияния блокады они не смогут.

"Все равно чем больше маршрутов в Украине открыто и работает, тем лучше, тем меньше пробок. Возможность вывезти из каждого пункта пропуска ограничена. Если одни закрываются, то это означает, что все остальные едут на открытые и там, соответственно, тоже образовываются пробки", – объяснила Коссе.

Бюджет Украины недополучит 7,7 млрд грн

Такую цифру озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Речь идет о потерях в доходной части только до конца февраля.

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн поступлений", – отметил нардеп. Он уточнил, что это поступления от таможни.

"Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", – добавил Гетманцев.

Польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок с 20 февраля. С этой дати грозятся заблокировать не только все пограничные автомобильные переходы, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочных станциям и морским портам. Кроме того, с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ситуация на границе Украины и Польши обостряется. 15 февраля Поляки на границе заблокировали фуры с гуманитаркой и продуктами. Из-за этого на собственные протесты вышли и украинские водители – причем как с польской, так и с украинской стороны границы.

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