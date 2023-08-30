За сутки украинские банки заметно изменили курс доллара: сколько стоит валюта США
В Украине подешевел наличный доллар. Утром 30 августа банки установили его курс на среднем уровне 37,5/38,2 грн (покупка продажа). Это на 10 копеек. ниже, чем днем ранее – как в покупке, так и в продаже.
Среди крупных учреждений дороже всего покупает доллар Креди Агриколь Банк – 37,6 грн. А кроме того:
- Ощадбанк, ПУМБ – 37,5 грн;
- Укрсиббанк – 37,4 грн;
- Укрэксимбанк, Укргазбанк – 37,3 грн;
- ПриватБанк – 37,2 грн.
Самый низкий курс в покупке установил Универсал Банк – 36,8 грн. А также OTP Bank – 36,9 грн.
Дороже всего продает доллар тот же Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. За ним следуют:
- Ощадбанк – 38,45 грн;
- Укргазбанк – 38,3 грн;
- ПУМБ – 38,25 грн;
- Укрсиббанк – 38,2 грн;
- Укрэксимбанк – 38,1 грн;
- Универсал Банк – 38 грн.
Дешевле всего – OTP Bank, 37,7 грн. А также ПриватБанк – 37,8 грн.
При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.
Какой курс на черном рынке
Пересчитали курс и на черном рынке. При этом изменения здесь неоднородные:
- в покупке доллар подорожал на 6 коп. – до средних 37,83 грн;
- в продаже подешевел на 9 коп. – до 38 грн.
Какой курс поставил НБУ
Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.
Что будет в начале сентября
В начале осени же украинцам не стоит ожидать резких изменений наличного курса доллара. При чем как скачков, так и падений. По ожиданиям банковского сектора, в первые дни сентября американская валюта будет стоить 38-39 грн.
Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, текущие колебания, как и разница между курсами покупки и продажи, будут небольшими. А потому надеяться скупить валюту, чтобы через несколько дней выгодно ее перепродать, скорее всего, не стоит.
Так, объяснил банкир, колебания ожидаются в рамках 10-30 коп. А разница между курсами "вряд ли превысит 25 коп.".
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, с 29 августа Нацбанк ослабил валютные ограничения. В частности, впервые с начала полномасштабной войны позволил банкам продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке.
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