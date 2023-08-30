За сутки украинские банки заметно изменили курс доллара: сколько стоит валюта США

В Украине подешевел наличный доллар. Утром 30 августа банки установили его курс на среднем уровне 37,5/38,2 грн (покупка продажа). Это на 10 копеек. ниже, чем днем ранее – как в покупке, так и в продаже.

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Среди крупных учреждений дороже всего покупает доллар Креди Агриколь Банк – 37,6 грн. А кроме того:

Ощадбанк, ПУМБ – 37,5 грн;

Укрсиббанк – 37,4 грн;

Укрэксимбанк, Укргазбанк – 37,3 грн;

ПриватБанк – 37,2 грн.

Самый низкий курс в покупке установил Универсал Банк – 36,8 грн. А также OTP Bank – 36,9 грн.

Дороже всего продает доллар тот же Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. За ним следуют:

Ощадбанк – 38,45 грн;

Укргазбанк – 38,3 грн;

ПУМБ – 38,25 грн;

Укрсиббанк – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 грн;

Универсал Банк – 38 грн.

Дешевле всего – OTP Bank, 37,7 грн. А также ПриватБанк – 37,8 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

Пересчитали курс и на черном рынке. При этом изменения здесь неоднородные:

в покупке доллар подорожал на 6 коп. – до средних 37,83 грн;

в продаже подешевел на 9 коп. – до 38 грн.

Какой курс поставил НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет в начале сентября

В начале осени же украинцам не стоит ожидать резких изменений наличного курса доллара. При чем как скачков, так и падений. По ожиданиям банковского сектора, в первые дни сентября американская валюта будет стоить 38-39 грн.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, текущие колебания, как и разница между курсами покупки и продажи, будут небольшими. А потому надеяться скупить валюту, чтобы через несколько дней выгодно ее перепродать, скорее всего, не стоит.

Так, объяснил банкир, колебания ожидаются в рамках 10-30 коп. А разница между курсами "вряд ли превысит 25 коп.".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, с 29 августа Нацбанк ослабил валютные ограничения. В частности, впервые с начала полномасштабной войны позволил банкам продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке.

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