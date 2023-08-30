Правила продажи долларов в Украине изменили: ПриватБанк заявил о новых условиях 

В Украине ПриватБанк в ближайшее время введет функцию покупку долларов онлайн через Приват24. Кроме того, уже увеличили лимит для покупки долларов для размещения валюты на депозите – со 100 тыс. до 200 тыс. грн в эквиваленте.

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"ПриватБанк запустит безналичную продажу валюты через Приват24 в пределах установленного НБУ лимита после проведения необходимых настроек сервиса...ПриватБанк возобновляет безналичную продажу валюты прозрачно и в рамках этических норм, чтобы не создавать давления на золотовалютные резервы Украины и потенциальной нагрузки на рынок из-за разницы курсов", – говорится в сообщении ПриватБанка на официальной странице в Telegram.

Как НБУ изменил правила

С 29 августа Нацбанк ослабил валютные ограничения. Так:

впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;

без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке; увеличит со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

"Такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это, со своей стороны, позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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