Последний период затишья? Банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара в сентябре

На текущей неделе (заканчивается 3 сентября) на валютном рынке Украины не ожидается каких-либо серьезных изменений. По прогнозам банковского сектора, в начале сентября наличная американская валюта будет стоить 38-39 грн. А вот дальше возможно произойдут изменения, которые окажут значительное влияние на стоимость доллара.

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Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, рынок ожидает начала реализации Нацбанком валютной либерализации. И начаться она, по его словам, может уже в сентябре.

"Из-за ожиданий будущей либерализации любые изменения, так сказать, "накануне", маловероятны. Экономических оснований для этого попросту нет. Коридор допустимых колебаний будет в пределах 38- 39 грн/доллар", – сказал банкир.

Какие изменения ожидаются

В то же время, по его словам, вероятные изменения должны стать "головокружительными" и "позитивными". В частности, ожидается возврат к:

инфляционному таргетированию;

плавающему курсу валют.

Если эти меры будут реализованы, отметил Лесовой, курсовые коридоры расширятся. В частности, стоимость доллара будет аолебаться в рамках 37-40 грн.

"Существует очень высокая вероятность того, что НБУ будет постепенно реализовывать собственную стратегию по либерализации, что предполагает возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. Таким образом, именно в сентябре официальный курс валют приблизится вплотную к рыночному курсу, а рынок валют фактически снова станет рынком как таковым", – объяснил банкир.

Какой курс сегодня

Утром 29 августа же банки установили наличный курс доллара на среднем уровне 37,6/38,3 грн (покупка/продажа). По сравнению предыдущим днем:

в покупке стоимость валюты снизилась на 25 копеек;

в продаже – на 20 коп.

Среди больших банков покупали американскую валюту дороже всего Ощадбанк и ПУМБ – по 37,75 грн. Дешевле всего – ПриватБанк – 37,40 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил Укргазбанк – 38,8 грн. Самый низкий – OTP Bank, 37,99 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине с 29 августа изменили правила продажи валюты. НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту. Также увеличили ежемесячный лимит на продажу валюты для размещения на депозите.

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