За ракеты для России: ЕС готовит "символические" санкции против Северной Кореи

Европейский Союз (ЕС) предложил ввести санкции против Северной Кореи (КНДР) – за предоставление России ракет, которые агрессор использует против Украины. Ограничения могут вести в 13-й пакет европейских санкций в отношении РФ, однако, по мнению аналитиков будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на документы, с которыми удалось ознакомиться агентству. Официально санкции в отношении КНДР пока не были анонсированы.

Так, по данным агентства, среди прочего ЕС предложил включить в санкционный список министра обороны Северной Кореи и Генеральное бюро по ракетам. Это правительственный орган, который контролирует национальную программу КНДР по производству баллистических ракет.

"Баллистические ракеты, спроектированные, разработанные и произведенные Северной Кореей, были использованы против Украины российскими вооруженными силами", – говорится в материале. Отмечается, что также Северная Корея также предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

Впрочем, аналитики сомневаются, что санкции ЕС перекроют такие поставки. Отмечается, что эффект от новых ограничений будет "в основном символическим".

В целом проект 13-го пакета санкций ЕС включает "десятки физических и юридических лиц", участвующих в производстве и поставках оружия в Россию. Меры также направлены против нескольких российских чиновников. Предполагается, что ЕС намерен утвердить эти ограничения до 24 февраля, второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в 13-й пакет санкций против РФ не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний. ЕС введет ограничительные меры, в частности, в отношении компаний из разных стран, которые помогают РФ обходить уже действующие запреты.

Как сообщал OBOZ.UA, США уже объявили о втором в 2024 году введении санкций против тех, кто помогает РФ обходить их. Под ограничения попало морское судно и четыре компании, которые с ним связаны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!