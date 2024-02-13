США объявили новые санкции: накажут тех, кто помогает РФ

США объявили о втором в 2024 году введении санкций против тех, кто помогает РФ обходить их. Под ограничение попало судно и четыре компании, которые с ним связаны.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Речь идет о судне – NS Leader (IMO9339301), которое взялось перевозить российскую сырую нефть Urals по цене свыше 80 долларов за баррель. Как написал на своей странице в Telegram председатель комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев, из-за этого судно расследование дотянулось сразу до четырех компаний:

Zeenit Supply and Trading DMCC (Zeenit), базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), собственно организовывавшую упомянутую перевозку;

Talassa Shipping DMCC (Talassa), базирующаяся в ОАЭ, также занимается перевозкой грузов сырой нефти происхождением из Российской Федерации с помощью судов, загруженных в российских портах в 2023 году, а также имеющего совместного с Zeenit бизнес-менеджера, а эти компании были основаны примерно через неделю одна после другой в июле 2022 года;

NS Leader Shipping Incorporated (NS Leader Shipping), базирующаяся в Либерии и являющаяся зарегистрированным владельцем NS Leader (осуществившим пять мероприятий в российские порты в 2023 году), и по результатам расследования является лишь номинальным владельцем судна, конечным настоящим владельцем которого является Правительство РФ;

Oil Tankers SCF Mgmt FZCO (Oil Tankers SCF), базирующаяся в ОАЭ, была оператором перевозок и управляла NS Leader с сентября 2023 года, включая тот рейс, когда российская нефть перевозилась по цене выше установленного потолка, а также управляет другими нефтяными танкерами, Бенефициарным владельцем которых является правительство РФ через Совкомфлот, российскую государственную судоходную компанию, на которую распространяются запреты Директивы 3 согласно Указу (EO) 14024.

В Zeenit, Talassa, NS Leader Shipping и Oil Tankers SCF вводится весь спектр санкций OFAC, доступный в пределах ее полномочий (вся собственность и интересы в собственности вышеуказанных лиц, находящейся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы). Кроме того, блокируются любые организации, принадлежащие прямо или косвенно 50+% одного или нескольких заблокированных лиц. определенных или заблокированных лиц, запрещенных, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC.

Эти запреты включают внесение каких-либо взносов или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в пользу любого заблокированного лица, а также получение каких-либо взносов или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица) .

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что в 13-й пакет санкций против РФ не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний. ЕС введет ограничительные меры, в частности, в отношении компаний из разных стран, которые помогают РФ обходить уже действующие запреты.

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