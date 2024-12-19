Всемирный банк выделил Украине первый миллиард долларов из доходов от замороженных активов РФ: на что пойдут средства

Всемирный банк одобрил выделение Украине нового финансового пакета помощи "для финансовой стабильности, осуществления реформ и содействия инвестициям". Пакет включает 1,05 миллиарда долларов от непосредственно от Всемирного банка (с кредитными гарантиями при поддержке Японии и Великобритании) и грант в размере 1 миллиарда долларов из замороженных активов РФ.

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Об этом говорится в официальном сообщении Всемирного банка. Как отмечается, пакет помощи рассчитан на "финансирование государственных программ здравоохранения, образования, транспорта, энергетики, жилья, сельского хозяйства, программ для частного сектора". Более того, финансирование каждой из указанных сфер "может быть масштабировано".

Предоставить указанный пакет финансовой помощи совет исполнительных директоров Всемирного банка решил из-за укрепления украинской экономики, которое проходит на фоне евроинтеграционных стремлений страны.

"Несмотря на значительные вызовы, правительство Украины стабилизировало экономику и продолжает сосредотачиваться на своих целях развития, в частности на стремлении присоединиться к Европейскому Союзу. Были значительные достижения, и Украина продолжает продвигаться в своих усилиях по внедрению реформ для создания динамичной рыночной экономики. Группа Всемирного банка и наши международные партнеры будут продолжать поддерживать украинский народ в реализации его стремлений к ЕС", – отметил директор Всемирного банка в Восточной Европе Боб Саум.

В частности, предоставление нового пакета финпомощи направлено на "поддержку реформ в Украине с целью укрепления экономического потенциала страны и улучшения макрофинансовой стабильности".

"Эта инициатива поддерживает усилия власти по увеличению ВВП Украины на душу населения, чтобы приблизиться к уровню ЕС и усилить экономическую самостоятельность государства", – определяют во Всемирном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже мобилизовала 50 миллиардов евро от процентов замороженных российских активов и теперь планирует получить доступ к основной части этих средств. Министерство юстиции предлагает использовать как проценты, так и сами замороженные активы РФ, опираясь на международный опыт и поддержку партнеров.