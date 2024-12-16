Украина готовится забрать все арестованные деньги Кремля: в Минюсте рассказали о плане

Украина уже мобилизовала 50 миллиардов евро из процентов от замороженных российских активов и теперь планирует получить доступ к основной части этих средств. Министерство юстиции предлагает использовать как проценты, так и сами замороженные активы РФ, опираясь на международный опыт и поддержку партнеров.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время форума "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны". Украина активно разрабатывает механизмы использования этих активов, включая как проценты, так и "тела" замороженных средств.

Что сделано сейчас

Замороженные российские активы стали важным элементом международной санкционной политики. По словам Стефанишиной, Украина активно работает над формированием юридических подходов, позволяющих использовать эти активы в пользу государства. Первые результаты в этом направлении уже есть:

в рамках международных договоренностей удалось мобилизовать 50 миллиардов евро за счет процентов от замороженных активов;

за счет процентов от замороженных активов; Украина ставит своей целью получение доступа к основной части средств (телу активов), находящихся под санкциями.

Министр отмечает, что правовая позиция Украины по этому вопросу уже сформирована. Среди успешных примеров реализации таких подходов – опыт взимания подсанкционных активов в Украине.

Украина не единственная страна, которая ищет способ использования замороженных российских активов. По словам Стефанишиной, подобные механизмы уже применяются в таких странах, как:

Эстония;

Канада.

Также важным прецедентом явилось решение США о взыскании замороженных российских активов. Министр юстиции выразила надежду, что президент Джо Байден еще до завершения своей каденции сделает реальные шаги по реализации этой инициативы.

Министерство юстиции планирует продолжать адвокацию своей позиции на международном уровне. Основная цель – получить правовую возможность не только сохранять замороженные активы, но и использовать их для поддержки Украины.

Такой подход позволит компенсировать ущерб, нанесенный российской агрессией, и обеспечить восстановление разрушенной инфраструктуры. Кроме того, Украина планирует усиливать сотрудничество с международными партнерами, чтобы создать прецедент для взыскания активов других стран, нарушающих международное право.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, западные партнеры должны передать Украине замороженные российские активы за границей. В поддержку обороны и восстановления Украины следует направить не только доходы, но и эти активы.