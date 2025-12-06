"Самая жесткая программа за время большой войны": озвучены новые требования МВФ к Украине

МВФ требует от Украины пойти на наиболее болезненные шаги за время большой войны. Речь идет о реформе налогообложения ФЛП и введении "налога на OLX".

Заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем видео на YouTube рассказал об условиях программы. Нардеп считает, что это наиболее жесткие условия за время большой войны.

Он также считает, что Фонд таким образом хочет, чтобы Украина за счет собственных налогоплательщиков финансировала популизм (речь идет о введении за последние месяцы выплаты, которых нет в тех странах, которые финансово поддерживают Украину).

Программа МВФ рассчитана на 48 месяцев и 8,1 млрд долларов. При этом за аналогичный период Украина должна вернуть Фонду ориентировочно такую же сумму.

В целом в новой программе МВФ будет 20 маяков, из которых:

один постоянный

четыре будут prior actions – обязательные маяки, которые надо выполнить, чтобы вообще запустить программу15-ть с дедлайнами (последний в конце декабря 2026 года)

Постоянный маяк касается госбанков. МВФ требует не тратить бюджетные средства на их докапитализацию, а передать проблемные банки в Фонд госимущества

По prior actions (первоочередным действиям): принятие бюджета на 2026 год уже выполнили. Еще два – это "чек на популизм". Повышение налогов, которым заплатим за кэшбэки, зимние тысячи, 3000 километров и прочую раздачу денег правительством.

Первое – это налогообложением доходов с цифровых платформ (налог на OLX) и отменой льготной растаможки для посылок до 150 €

(налог на OLX) и отменой льготной растаможки для посылок до 150 € Второе – НДС для ФОПов. Сейчас "prior action" для правительства – подать в Раду законопроект, который сделает регистрацию ФЛП-упрощенцев плательщиками НДС обязательной с 1 января 2027 года. Это будет касаться тех ФОПов на упрощенке, у которых оборот превышает общий порог регистрации НДС на уровне 1 млн грн.

Принять этот закон надо будет по другому маяку до конца марта 2026 года.

Еще два prior action – это принять постановление с правилами для плательщиков НДС в публичных закупках и зарегистрировать законопроект с изменениями в трудовой Кодекс.

Остальные требования – это обычные структурные маяки с дедлайнами

До конца февраля надо:

Имплементировать требования международных финансовых институтов для отбора членов наблюдательных советов государственных банков

принять план для разработки секторальных стратегий государственных инвестиций

Назначить всех шестерых членов Счетной палаты в соответствии с конкурсом

До конца марта:

Назначить нового руководителя таможни

Принять закон о регистрации плательщиком НДС ФЛП-упрощенцев

гарантировать доступ к независимой, надежной, оперативной и качественной экспертизе по уголовным делам, которые расследует НАБУ.

До конца апреля:

Опубликовать технический анализ, который количественно оценивает расходы от текущих льгот и субсидий в сфере электроэнергии, газа и тепла. Опубликовать сценарий реформы для постепенного восстановления рыночных тарифов с надлежащей защитой уязвимых потребителей.

До конца июня:

внести изменения в политику госсобственности и Закон "Об акционерных обществах", чтобы в уставах госпредприятий было предусмотрено принятие решений наблюдательных советов простым большинством голосов (за исключением утверждения стратегии развития), а также чтобы избежать норм, позволяющих накладывать вето или устанавливать повышенные кворумы.

Подать в парламент изменения в Налоговый кодекс, чтобы привести правила трансфертного ценообразования в соответствие со стандартами ОЭСР и ЕС.

Одобрить обновленную стратегию для госбанков, которая учитывает цели приватизации. Кабмину подать Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы.

Ввести критическую систему надзора за рисками третьих сторон.

НАПК должно выдать новые нормативные акты, устанавливающие риск-ориентированную систему проверки деклараций, с приоритетом для чиновников в зонах повышенного риска.

До конца декабря:

Создать дизайн централизованного дата-центра для налоговой и таможенной служб.

Внести изменения в закон о НКЦБФР (NSSMC) для создания независимого наблюдательного совета органа.

Так, правительство обещает наладить корпоративное управление в Энергоатоме, а также в Укрэнерго и Укргидроэнерго

Обещают сформировать наблюдательные советы. Для Энергоатома – до конца декабря. До конца декабря восстановить независимую оценку работы наблюдательных советов и провести ретроспективу наблюдательной работы в Энергоатоме. Ну и обязать новый наблюдательный энергоатом выбрать директора на конкурсе.

Еще обещают наладитьработу Госфинмона. Но только до 2027 года. до конца марта 2026 года – провести независимый аудит и подготовить план для устранения выявленных недостатков.

До конца марта 2027 года – улучшить взаимодействие Госфинмона и налоговых, таможенных и правоохранительных органов.

Отметим, ранее директор Фонда по коммуникациям Джули Козак также объясняла, о каких именно требованиях МВФ идет речь:

расширение налоговой базы;

устранение таможенных лазеек ;

; получение гарантий финансирования от других кредиторов.

Кроме того, Козак отрицала связь между размером новой потенциальной 4-летней программы МВФ для Украины и размерами выплат Украиной Фонду в этот период, которые оказались почти равными. "Ресурсы МВФ предназначены для поддержки платежного баланса, чтобы помочь восстановить рост, и они не связаны напрямую".

Среди ключевых условий программы следующие:

ввести налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы ("налог на OLX");

("налог на OLX"); закрыть таможенные лазейки для импорта товаров – МВФ требует пересмотреть льготу на беспошлинный ввоз посылок из-за рубежа ;

; пересмотреть упрощенную систему налогообложения и ввести четкие критерии для определения трудовых отношений между компанией и ФЛП;

и ввести четкие критерии для определения трудовых отношений между компанией и ФЛП; ввести обязательную уплату НДС для всех ФЛП , чей годовой доход превышает 1 млн грн;

, чей годовой доход превышает 1 млн грн; не отменять 5% военный сбор даже после окончания войны;

даже после окончания войны; повышение конкуренции в публичных закупках и устранение пробелов в трудовом законодательстве;

защитить независимые антикоррупционные учреждения ;

; реформировать налоговую и таможенную службы, заменив руководство ГТС и модернизировав IT-системы.

Как ранее писал OBOZ.UA, на прошлой неделе Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе макрофинансовой поддержки. Она может обеспечить поступление в бюджет в 2026-2029 годах $8,1 млрд.

