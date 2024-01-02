Украинские обменники резко переписали курс доллара: сколько стоит валюта

Украинские обменники резко снизили курс доллара. В полдень 2 января они покупают его в среднем по 38,5 грн, что на 22 коп. ниже вечернего показателя предыдущего дня, а продают по 39,27 грн – на 14 коп. дешевле.

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А вот в банках изменений не произошло. Они выставили курс наличной валюты на среднем уровне 38,2/39 грн (покупка/продажа), что соответствует показателям вечера 1 января.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 37,85-38,4 грн. Так:

ПриватБанк – 38,2 грн;

Ощадбанк – 38,4 грн;

Укрэксимбанк – 38,15 грн;

Укргазбанк – 37,9 грн;

ПУМБ – 38 грн;

Сенс Банк – 38,1 грн;

Укрсиббанк – 38 грн;

Универсал Банк – 38 грн;

Креди Агриколь Банк – 38 грн;

OTP Bank – 37,85 грн.

Продают же они валюту по 38,65-39,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,95 грн;

Укрэксимбанк – 38,85 грн;

Укргазбанк – 38,8 грн;

ПУМБ – 38,95 грн;

Сенс Банк – 38,8 грн;

Укрсиббанк – 38,9 грн;

Универсал Банк – 39,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,95 грн;

OTP Bank – 38,65 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Нацбанк на 2 января выставил официальный курс на уровне 38,01 грн. Что не только на 1 коп. выше показателя 1 января, но и является рекордным курсом в истории Украины. Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар, поэтому волноваться из-за действия НБУ не стоит.

Что будет с долларом в январе

В то же время, по словам аналитика Алексея Козырева, в январе 2024 года в Украине ожидается удешевление наличного курса доллара. В частности:

в обменниках, по прогнозу, он будет составлять 37,15-38,5 грн;

в банках – 37,1-38,6 грн.

В целом же, констатировал аналитик, "где-то с 1 по 10 января" ожидается увеличение предложения валюты на рынке – поскольку люди так или иначе будут отмечать зимние праздники. В то же время обменники, отметил он, "будут пытаться купить ее по заниженному курсу".

"Наибольшую разницу будут выставлять самые жадные обменники – либо же те, которые пользуются низкой конкуренцией. К примеру, в торговых точках, где людям нужны гривни для расчета, традиционно занижают курс приема и оставляют на рыночном уровне курс продажи", – объяснил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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