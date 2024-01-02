В обменниках могут ощутимо переписать курс доллара: чего ожидать украинцам

До конца текущей рабочей недели (5 января) украинские обменники могут ощутимо изменить курс доллара. При чем, неоднородно: снизить в покупке и повысить в продаже. Подобные изменения ожидаются и в банках.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил, ожидается, что:

в обменниках курс американской валюты будет находится в пределах от 37,9 до 39,55 грн. Вечером же 2 января они покупают валюту в среднем по 38,8 грн, а продают по 39,2 грн;

курс американской валюты будет находится в пределах от 37,9 до 39,55 грн. Вечером же 2 января они покупают валюту в среднем по 38,8 грн, а продают по 39,2 грн; в банках наличный доллар будет стоить от 37,7 до 39,6 грн. Средний курс вечером 2 декабря: 38,25/39 грн (покупка/продажа).

Спред же (разность между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени) в банках и обменниках будет находится в пределах от 20-25 копеек до 1 гривни. Конкретный же его размер, отмечается, будет зависеть от:

уровня оценки курсовых рисков;

индивидуальных задач пунктов обмена валюты.

"В первую очередь, от уровня курсовой "себестоимости" купленной ими валюты. А также платежеспособного спроса со стороны клиентов в данном регионе", – пояснил Козырев.

При этом он подчеркнул: владельцы обменников – прежде всего оптовых – не будут задирать ценники для постоянных клиентов. Причина – страх потерять их в будущем.

"В условиях жесткой конкуренции потеря постоянных клиентов из-за слишком завышенного курса намного опаснее, чем продажа им единовременно валюты по максимально возможному курсу. На фоне "разогрева" наличного курса доллара в конце 2023 года для финансистов сейчас важно сочетание максимального объема получаемых доходов от купли/продажи валюты в формате работы "с оборота" и количества постоянных платежеспособных клиентов", – объяснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, на 3 января Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 38,08 грн. Что является историческим рекордом – ранее такого показателя регуоятор не достигал. Впрочем, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

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