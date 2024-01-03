Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили обменники

Ситуация на наличном рынке валюты в Украине соответствует данному ранее прогнозу. Так, в полдень 3 января украинские обменники выставили курс доллара на среднем уровне 38,8/39,15 грн (покупка/продажа). Что на 30 коп. дороже в покупке, чем в это же время днем ранее, но на 12 коп. дешевле в продаже.

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Также в ранее спрогнозированных рамках находится курс наличного доллара и в банках. Здесь его определили в средние 38,2/39 грн (покупка/продажа), что соответствует показателям полудня 2 января.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 37,95-38,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,1 грн;

Ощадбанк – 38,4 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 грн;

Укргазбанк – 37,9 грн;

ПУМБ – 38 грн;

Сенс Банк – 38,25 грн;

Укрсиббанк – 38,05 грн;

Универсал Банк – 38 грн;

Креди Агриколь Банк – 38 грн;

OTP Bank – 37,95 грн.

Продают же они валюту по 38,65-39,5 грн. Так:

ПриватБанк – 38,7 грн;

Ощадбанк – 38,95 грн;

Укрэксимбанк – 38,8 грн;

Укргазбанк – 38,8 грн;

ПУМБ – 38,7 грн;

Сенс Банк – 38,9 грн;

Укрсиббанк – 38,85 грн;

Универсал Банк – 39,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,95 грн;

OTP Bank – 38,65 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В то же время, Нацбанк на 3 января установил официальный курс доллара на уровне 38,08 грн. Что является историческим рекордом – ранее такого показателя регулятор не достигал. Впрочем, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Чего ожидать от курса

В своб очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает: до конца текущей рабочей недели (5 января) украинские обменники и банки могут ощутимо изменить курс доллара. При чем, неоднородно: снизить в покупке и повысить в продаже. Подобные изменения ожидаются и в банках. Так, ожидается, что:

в обменниках курс американской валюты будет находится в пределах от 37,9 до 39,55 грн;

в банках наличный доллар будет стоить от 37,7 до 39,6 грн.

Спред же (разность между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени) в банках и обменниках будет находится в пределах от 20-25 копеек до 1 гривни. Конкретный же его размер, отмечается, будет зависеть от:

уровня оценки курсовых рисков;

индивидуальных задач пунктов обмена валюты.

"В первую очередь, от уровня курсовой "себестоимости" купленной ими валюты. А также платежеспособного спроса со стороны клиентов в данном регионе", – пояснил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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