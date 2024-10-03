Нардепы выступили за повышение налога, который платят все украинцы: о чем спорят с Минфином

В Украине даже на этапе финального рассмотрения законопроекта о повышении налогов идут споры о том, следует ли поднимать налог, который платят все, – НДС (налог на добавленную стоимость) – вместе с повышением военного сбора или даже вместо него. За изменение НДС выступил ряд народных депутатов, в т.ч. из ключевых комитетов, против – в Минфине.

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В частности, 2 октября за вариант повышения НДС высказался глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. ("Слуга народа"). По его мнению, повышать нужно и военный сбор, и НДС, но не другие налоги, хотя такая норма не предусмотрена в текущем законопроекте.

"Были аргументы за, были аргументы против. Были грустные глаза Минфина – я понимаю этот взгляд и положение, в котором оказался Минфин. Политически, на уровне команды, было принято решение, что мы оставляем именно этот налог (стандартную ставку НДС. – Ред.)... Но если бы вы меня спросили, с учетом потребностей бюджета сейчас, в реальной ситуации, а не для того, чтобы собрать лайки, то необходимо поднимать и военный сбор, и НДС, не трогая других налогов" – сказал нардеп.

Он также отмечал, что планы при этом могут измениться, если расходы госбюджета будут увеличиваться. "Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем… А это будущее может быть и через месяц или позже… Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без нее мы ничего не будем делать", – говорил Гетманцев.

Его первый заместитель в налоговом комитете Ярослав Железняк ("Голос") считает, что рост НДС был бы более справедливым, чем повышение военного сбора. "Нужно сбалансировать повышение военного сбора с повышением НДС. Соответственно, условно, военный сбор либо оставить какой есть, либо повысить его до 3%, то есть с 1,5% до 3% (а не до 5%, как предлагается сейчас. – Ред.). А компенсатор – это повышение НДС на 1-2% процента. ", – рассказал Железняк в интервью OBOZ.UA.

"Я считаю, что это справедливее... НДС платит каждый, а значит, военный сбор платят только те, кто официально работает. Даже с точки зрения, условно, если вы решите поехать маршруткой, то с НДС вы заплатите гривню. Если вы решите поехать каким-нибудь многолитровым мерседесом, то, соответственно, вам нужно будет заправить его. И вы значительно больше этого налога заплатите на моменте заправки топлива или когда покупали эту машину", – объяснил Железняк.

Он напомнил, что НДС – это налог на потребление. "Чем больше вы потребляете, чем более дорогие товары вы потребляете, тем больше вы его заплатите. Поэтому мне кажется, что, во-первых, нам, как государству, его значительно легче администрировать. А с другой стороны, это точно более справедливо, чем облагать налогом опять белые зарплаты", – уверен Железняк.

О повышении НДС также говорила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа ("Слуга народа"). Она отмечала, что Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины повышения НДС на 2% в случае роста расходов без соответствующего увеличения доходов в бюджете 2025 года, уже согласованного с фондом.

А вот министр финансов Сергей Марченко еще летом раскритиковал идею вместо повышения сбора поднять налог на добавленную стоимость. По словам Марченко, рост НДС автоматически повысит цены на все товары и ударит по незащищенным слоям населения, например пенсионерам.

"По поводу НДС была долгая дискуссия. НДС платят все. И увеличение ставки автоматически повлияло бы на стоимость реализуемых товаров. Действительно, это был один из вариантов, который мы обсуждали... Ключевой негатив – это рост цен на все группы товаров, особенно на товары первой необходимости", – заявил министр в интервью.

Поэтому, по его словам, правительственный план предусматривает, что "налоги не возрастут для незащищенных категорий людей". В частности, Марченко говорит о пенсионерах и детях. "Условно говоря, даже дети и пенсионеры покупают и потребляют продукты питания. Сейчас наши меры не будут касаться непосредственно пенсионеров, а это 10,2 млн граждан", – пояснил министр.

По состоянию на 2024 год основная ставка НДС в Украине составляет 20%. Однако в медицинской сфере применяется сниженная ставка 7%, а для некоторых плательщиков существует полностью льготная ставка НДС 0% (она применяется, например, к экспортным операциям, ряду товаров и услуг для армии и т.д.). Напрямую НДС облагаются предприниматели-зарегистрированные плательщики НДС, но косвенно его платят все потребители товаров или услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, "ресурсным" законопроектом 11416-д предусмотрено повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Также предлагается обложить военным сбором "ФОПы". На данный момент документ принят только в первом чтении, впереди – второе чтение.

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