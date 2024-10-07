Украине не хватает денег на войну: в Кабмине объяснили необходимость поднятия налогов

Все налоги, поступающие в госбюджет Украины, идут на сектор безопасности и обороны, но этого недостаточно. Поэтому важно принять налоговые изменения во втором чтении.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. "Все собранные налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны. Однако даже их не хватает, поэтому остаток покрывается из других источников, включая неналоговые доходы и внутренние заимствования", – подчеркнули в министерстве.

Министерство пишет, что, несмотря на рост расходов, ставки налогов не изменялись с начала полномасштабного вторжения, в 2022 году даже были введены льготы. Уже в 2023 году налоговые поступления в бюджет составили 32,4% от ВВП, что все еще ниже довоенных показателей 2013 года (37%) и 2021 года (33,1%) и средний уровень стран ОЭСР (34%).

Для обеспечения финансирования обороны в 2024-2025 годах необходимо принять изменения в Налоговый кодекс во втором чтении, говорится в сообщении Минфина. Ранее комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект о масштабном увеличении налогов и рекомендовал его к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента. Текущая версия документа предусматривает:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5%;

внедрение военного сбора для ФЛП – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп;

налог на прибыль банков на уровне 50%:

налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

освобождение "Национального кэшбека" от налогообложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ);

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня;

изменения минимальных розничных цен для вина.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине планируют отменить норму о неуплате НДС при получении посылок из-за границы стоимостью менее 150 евро. Законопроект по налогу на дешевые посылки уже разрабатывают народные депутаты.

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