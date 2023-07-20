Вернут ли графики отключения электроэнергии летом: в "Укрэнерго" рассказали, что должен сделать каждый украинец

В Украине летом, вероятно, не будет отключения электроэнергии. Однако, это возможно при условии отсутствия масштабных аварий на энергетических объектах. Кроме того, в период пиковых потреблений украинцам стоит ограничивать использование электроэнергии.

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Об этом со ссылкой на "Укрэнерго" и энергетических экспертов сообщает издание "Телеграф". "Пока мы не прогнозируем отключений потребителей, но это не означает, что можно потреблять сколько угодно", – говорит пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян. Важно в период пикового потребления экономить электроэнергию. Часть оборудования повреждена, а та, что работает, может ломаться из-за высокой нагрузки.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Украина уже достигла пика потребления, но отключения все еще вероятны. "Я не думаю, что энергопотребление будет увеличиваться в ближайшие недели, мы уже достигли летнего пика. Но вероятность отключений существует, потому что система работает в аварийном режиме", – сказал он.

Отметим, ранее эксперты прогнозировали, что летом пиковое потребление электроэнергии может привести к массовым отключениям тока и возобновления графиков отключений.

Однако, отключения все еще возможны. Несмотря на стабильную ситуацию с энергообеспечением, украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для них топливо и т. д. Причины – возможная новая волна обстрелов энергоинфраструктуры Россией, что может привести к отключениям света, а также приближение зимы и, соответственно, рост потребления электричества.

Так, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на примере Киева объяснил: каждые минус пять градусов температуры воздуха – это плюс 100 МВт потребления.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Минэнерго не планируют пересматривать тариф на электроэнергию как минимум до конца грядущего отопительного сезона. Решение при этом принимает Кабмин.

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