Что будет с тарифом на электроэнергию зимой: в Минэнерго рассказали, чего ждать украинцам

В Украине отопительный сезон 2023/2024 пройдет без повышения тарифа на электроэнергию. Как минимум до марта следующего года повышать стоимость тока не будут.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает РБК. Галущенко отметил, что решение о повышении тарифов для населения было "трудным". "Мы исходили из того, что все расчеты показывали, что система, мы не сможем восстановиться максимально до следующей зимы и провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", - заявил министр.

Министр сообщил, что даже после повышения размер тарифа льготный. "Потому что сегодня рыночная цена или реальная цена как минимум в два раза больше. В любом случае государство дотирует этот тариф и будет его дотировать", - сказал он. "Это тот тариф, который должен обеспечить нам выживание", – рассказал Галущенко.

Новый тариф будет действовать по 31 декабря 2023 года. "Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", - добавил министр.

В то же время, он отметил, что предусматривать что-то трудно, поскольку в прошлом году ежедневные ракетные атаки на энергосистему начались 10 октября и продолжались до 9 марта. "На сегодняшний день планов очередного пересмотра у нас нет", - сказал Галущенко.

Как писал ранее OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановления пострадавшей от российских атак энергосистемы.

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