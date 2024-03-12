Венгрия пытается заблокировать вступление Украины в ЕС: о планах Будапешта узнали СМИ

Европейская комиссия (ЕК) готовится уже 13 марта предоставить послам ЕС мандат на переговоры о членстве с Украиной. Однако процесс старта этих переговоров снова пытается заблокировать Венгрия, которая намерена выставить Украине дополнительные условия. Эти условия традиционно могут затронуть вопрос венгерского языка в Украине.

Об этом сообщает RMF FM, ссылаясь слова еврочиновников в Брюсселе. Так, предполагается, что на встрече министров по европейским делам Еврокомиссия представит оценку выполнения Украиной последних трех условий, выдвинутых в ноябре-2023. В случае положительной оценки страны ЕС могут принять решение о проведении межправительственной конференции, чтобы официально начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

И именно в процесс оценки старается вмешаться Венгрия. В частности, по данным издания, венгерский еврокомиссар Оливер Вархели, отвечающий за расширение ЕС, пытается сделать оценку прогресса Украины "не очень позитивной". В частности, претензии венгерского еврокомиссара касаются:

нормативных актов о защите прав национальных меньшинств;

деолигархизации (в основном в части лоббирования);

борьбы с коррупцией.

Дополнительные условия, которые намерен выдвинуть Вархели, в основном касаются языковых прав венгерского меньшинства на Закарпатье. И это вопрос, который давно политизирует венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Поэтому еврочиновники не исключают, что Вархели может и вовсе заблокировать положительную оценку Еврокомиссии "под диктовку Будапешта".

"Позиция венгерского комиссара вызывает большое замешательство и беспокойство, особенно среди стран, которые больше всего поддерживают быстрое вступление Украины в ЕС, таких как Польша, скандинавские страны и страны Балтии. Как сообщил дипломат одной из этих стран, идет подготовка к резкому ответу в случае не слишком позитивной оценки выполнения Украиной условий", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила: Украина выполнила домашнее задание для вступления в ЕС. Речь идет о возможности перейти к следующим шагам в процессе вступления: в частности, были приняты законы, связанные с верховенством права, противодействием влиянию олигархов и борьбой с коррупцией.

Предварительные прогнозы говорят о том, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз все же могут начаться уже в марте 2024 года. При этом глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что, если обе стороны вовремя выполнят "домашние задания", Украина сможет стать членом ЕС до 2030 года.

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