Украина выполнила домашнее задание для вступления в ЕС, – Стефанишина

Украина провела необходимые реформы, чтобы дать возможность принять решение о следующих шагах в процессе вступления в Европейский Союз. Были приняты законы, связанные, в частности, с верховенством права, противодействием влиянию олигархов и борьбой с коррупцией.

Об этом написала в X (Twitter) министерша по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина по результатам разговора министершей иностранных дел Бельгии Аджей Лябиб. Она поблагодарила Бельгию за ее "твердую поддержку пути Украины в Евросоюз".

"Обсудили повестку дня ближайших встреч ЕС. Украина выполнила домашнее задание для принятия решений относительно следующих шагов в процессе вступления", – сообщила Стефанишина.

В свою очередь бельгийская чиновница отметила, что Украина неукоснительно продвигается на пути к евроинтеграции даже несмотря на войну.

"Эту динамику необходимо поддерживать в сотрудничестве с гражданским обществом и европейскими институциями", – отметила Лябиб.

Как писал OBOZ.UA, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предполагает, что рамочные условия для переговоров с Украиной о вступлении не будут готовы к европейским выборам. Впрочем, по ее мнению, подготовка завершится в начале лета.

Предварительные прогнозы говорят о том, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже в марте 2024 года. При этом глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что если обе стороны вовремя выполнят "домашние задания", Украина сможет стать членом ЕС до 2030 года.

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