В ЕС снова хотят вернуть Украине замороженные 200 млрд евро Кремля: что предлагают сейчас

На фоне опасений по поводу нового бюджетного и финансового кризиса в Украине в Европейском союзе (ЕС) возобновились дискуссии об использовании замороженных суверенных активов России для финансирования Украины. В частности, свои усилия на этом фронте объединили Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.

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В четверг, 27 августа, коалиция европейских стран планирует направить в Еврокомиссию письмо с соответствующим призывом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Почему в ЕС вновь говорят о замороженных миллиардах Кремля

Прошлой зимой Бельгия заблокировала план использования более 200 млрд евро активов Центрального банка РФ, которые заморожены в ЕС с начала полномасштабного вторжения. Позиция Брюсселя оказалась решающей, учитывая, что львиная доля этих средств хранится именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

Впрочем, усиление российских обстрелов и растущие потребности Украины заставили столицы ЕС искать дополнительные источники финансирования, поскольку согласованного кредита на 90 млрд евро может оказаться недостаточно.

"Пришло время начать новое обсуждение того, как мы можем в дальнейшем использовать замороженные российские активы в интересах Украины и всей Европы. Это справедливый и разумный способ гарантировать, что Украина сможет защитить себя. Кредит в 90 млрд евро является проявлением поддержки ЕС, но этого явно недостаточно", – заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Основные препятствия

Основной причиной блокирования плана остается позиция Бельгии, которая опасается юридических и финансовых последствий. Ее правительство опасается, что в случае успешных исков со стороны России бремя возврата средств ляжет именно на Бельгию.

Брюссель предупреждает о потенциальной нестабильности для финансовых рынков ЕС из-за посягательств на суверенные активы другого государства.

На этом фоне коалиция стран хочет призвать Еврокомиссию разработать альтернативные юридические и технические механизмы, которые позволят обойти бельгийское вето или снизить риски для отдельных стран.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что замороженные активы РФ могут стать мощным экономическим и политическим инструментом давления на Москву в ходе предстоящих дипломатических переговоров. Но конфисковать их правительство Бельгии не готово.

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