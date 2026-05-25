Важное вооружение для военных может подешеветь: в Украине готовят возвращение налоговой льготы

В Украине могут снова освободить от НДС (налог на добавленную стоимость) поставки наземных роботизированных комплексов (НРК) для нужд обороны. После завершения налоговой льготы с 1 января 2026 года их закупочная стоимость для государства выросла на 20%, что усложнило обеспечение фронта современной техникой. Законопроект уже единогласно поддержал профильный комитет, а его рассмотрение в Верховной Раде ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Рассмотрение будет на этой пленарной неделе", – говорится в сообщении.

Наземные роботизированные комплексы все активнее используются украинскими военными для выполнения боевых и логистических задач. Это беспилотные платформы, которые могут доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых, осуществлять разведку и даже выполнять инженерные работы без непосредственного участия людей на опасных участках фронта.

Решение профильного комитета поддержали все 24 его члена единогласно, ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование в сессионном зале Верховной Рады уже на этой пленарной неделе. Инициаторами документа стали председатель финансового комитета Даниил Гетманцев, а также народные депутаты Нина Южанина, Олег Бондаренко, Галина Янченко и Роман Костенко.

Они подчеркивают, что возвращение налоговой льготы позволит государству эффективнее закупать современные роботизированные системы для Вооруженных сил и других сил обороны. Необходимость принятия такого решения возникла после того, как с 1 января 2026 года завершилось действие предыдущей налоговой льготы на поставку электромобилей, под которую также подпадали и наземные роботизированные комплексы.

Именно поэтому закупочная стоимость НРК автоматически выросла на 20% из-за начисления НДС, что значительно усложнило процесс обеспечения фронта такими технологиями. По словам депутатов, после отмены льготы многие государственные и волонтерские закупки оказались под угрозой задержек или сокращения из-за резкого подорожания техники.

Особенно это критично на фоне роста спроса на автономные роботизированные системы, которые все чаще становятся альтернативой рискованным операциям с участием военных. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что восстановление налогового освобождения поможет не только уменьшить нагрузку на бюджет, но и ускорит поставки необходимых технологий в боевые подразделения.

Отмечается, что это, в свою очередь, позволит повысить эффективность выполнения задач на передовой и снизить риски для личного состава. Если Верховная Рада поддержит законопроект №15259, поставки наземных роботизированных комплексов снова будут освобождены от НДС до момента прекращения или отмены военного положения в Украине.

