Посылки из-за границы обложат налогом по-новому: что на самом деле изменит новый закон для украинцев

Украина планирует изменить правила налогообложения международных посылок. Правительство хочет ввести 20% НДС на товары с маркетплейсов, который автоматически будет включаться в цену покупки, но подарки от родственников до 45 евро и часть личных отправлений останутся без налогов. Новый закон должен перекрыть схемы уклонения от уплаты налогов и принести бюджету около 10 млрд грн.

Об этом пишет Министерство финансов Украины. Речь идет о новой модели налогообложения международных посылок, которую предлагают ввести законопроектом №15112-Д.

После того как профильный комитет Верховной Рады рекомендовал поддержать документы, вокруг темы начали активно распространяться опасения. Впрочем, в правительстве отмечают, что большинство страхов – это мифы, а реальная цель реформы заключается не в создании дополнительных проблем для покупателей, а в изменении правил игры для международной электронной коммерции и борьбе с налоговыми лазейками.

Что именно хотят изменить

Главная новация заключается в фактической отмене налоговой льготы для коммерческих международных посылок, которая сейчас позволяет избегать уплаты НДС на значительную часть товаров, заказанных из-за рубежа. По новым правилам 20% НДС будет включаться в стоимость товара еще во время покупки на маркетплейсе.

То есть покупателю не придется отдельно что-то доплачивать по прибытии посылки или самостоятельно контактировать с таможней. Налог автоматически будет администрировать сама онлайн-платформа по аналогии с европейской системой IOSS, которая уже действует в странах ЕС.

Фактически для обычного покупателя процесс покупки останется таким же – выбор товара, оплата онлайн, доставка. Просто окончательная цена товара сразу будет содержать налоговый компонент.

Будут ли задержки с доставкой

Один из главных страхов украинцев – возможные очереди на таможне и задержки посылок. В Министерстве финансов уверяют, что новая система, наоборот, должна работать быстрее благодаря полной цифровизации.

Маркетплейсы, почтовые операторы и таможенные органы автоматически будут обмениваться информацией еще до прибытия товара в Украину. Покупателям не придется подавать никаких деклараций или объяснять таможенникам происхождение товара. Таким образом, личный контакт с таможней для большинства украинцев останется ненужным.

Что будет с подарками от родственников

Еще одна важная деталь, что реформа не касается частных подарков между людьми. Посылки формата "от человека к человеку" (C2C), если их стоимость не превышает 45 евро и они не предназначены для продажи, не будут облагаться налогом . Также сохраняется действующий беспошлинный лимит в 150 евро для товаров в несопровождаемом багаже или личных вещей, которые люди пересылают отдельно от себя.

Затронет ли это военные заказы

Отдельно в обществе возникли опасения, что новые правила могут усложнить закупку товаров для нужд обороны. Но законопроект, наоборот, расширяет налоговые льготы для военного сектора. В частности, планируется полное освобождение от НДС не только беспилотников без вооружения, как сейчас, но и вооруженных БПЛА и их комплектующих.

Для военных, которые лично заказывают снаряжение или технические компоненты через онлайн-магазины, процедура также не изменится. НДС, если он будет применяться, автоматически будет включаться в стоимость товара без дополнительных таможенных процедур.

Подорожают ли товары

Формально многие товары из зарубежных маркетплейсов могут стать дороже, поскольку в их цену добавится НДС. Впрочем, украинский бизнес уже давно работает с уплатой всех налогов, поэтому новая система должна не столько поднять цены, сколько выровнять конкуренцию между украинскими продавцами и иностранными платформами.

Правительство также отмечает, что крупные маркетплейсы вряд ли уйдут с украинского рынка. Подобные правила действуют в Евросоюзе с 2021 года, и ни один из глобальных игроков не прекратил там работу.

Когда изменения вступят в силу

Даже если закон примут в ближайшее время, новые правила начнут действовать не раньше 1 января 2027 года. Перед запуском системы правительство должно убедиться, что таможенная ИТ-инфраструктура готова, а маркетплейсы адаптировали свои платформы к новым требованиям. Также предусмотрен переходный период, во время которого за непреднамеренные ошибки в уплате НДС штрафовать не будут.

По оценкам экспертов, сейчас в Украину ежегодно поступает около 75 миллионов международных посылок, но реально облагается налогом менее 1% из них. Часто крупные коммерческие партии товаров искусственно дробят на мелкие отправления до 150 евро, чтобы избежать уплаты налогов. Именно эту схему и пытаются перекрыть новыми правилами.

Ожидается, что после внедрения реформы государственный бюджет ежегодно будет получать около 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений. Средства планируют направлять, в частности, на финансирование сектора безопасности и обороны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти половина украинцев готовы согласиться на повышение налогов, если это позволит государству получать международную финансовую помощь и стабильно финансировать армию и социальные выплаты. Решение напрямую связано с условиями по пакету поддержки Украины на около 90 млрд евро.

