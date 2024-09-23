В украинских обменниках существенно переписали стоимость доллара: по какому курсу меняют валюту

За выходные в украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара – прежде всего, в продаже. В полдень понедельника 23 сентября они определили его в средние 41,46/41,82 грн (покупка/продажа). Что на 34 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 20 сентября, и на 9 коп. в продаже.

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В банках же валюта подешевела. Там выставили курс наличного доллара на среднем уровне 41,2/41,7 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.

В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 41,05-41,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Укрэксимбанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,15 грн;

OTP Bank – 41,05 грн.

Продают же они ее по 41,55-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Укрэксимбанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,65 грн;

OTP Bank – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках и банках готовятся переписывать курс доллара

В то же время, в украинских банках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (заканчивается 29 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса в продаже.

В обменниках стоимость американской валюты ожидается на уровне также 41,2-41,8 грн. Соответственно, прогнозируется снижение курса как в покупке, так и в продаже.

"Разница между курсами купли и продаж будет оставаться в предыдущих пределах: до 0,5-0,6 грн в банках, до 0,6-1 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

В целом же, подчеркнул он, сейчас трудно предсказать все возможные экономические и военные факторы, которые могут повлиять на курсовые показатели. Однако, учитывая события последних недель, можно предположить, что "общая ситуация по крайней мере еще неделю не изменится".

"На валютном рынке ожидается еще одна относительно стабильная неделя, когда курсовые колебания будут малозаметными и несущественными. Сетевые колебания все же могут периодически возвращаться к отметке в 41 грн/доллар", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по оценкам украинского бизнеса, в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 23 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,35 грн.

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