Курс доллара в Украине стремительно вырастет: дан прогноз на 2025 год

По оценкам украинского бизнеса, в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 23 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,35 грн.

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Об ожиданиях бизнеса свидетельствуют данные опроса руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Отметим:

изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса – особенно для экспортеров;

компании используют прогнозы курса планирования бюджетов, инвестиций и экспортно-импортных операций.

В то же время, в проекте бюджета на 2025 года курс доллара закладывается на уровне 45 грн. Сам же этот проект отвечает Бюджетной декларации, которую правительство утвердило еще несколько недель назад.

Согласно ей, гривня значительно девальвирует начиная с 2025-го. Так, на 2024 год в бюджет был заложен курс в 40,7 грн/доллар – а уже в следующем году в правительстве предусмотрели девальвация нацвалюты вплоть до 45 грн/доллар, т.е. на 10,5%.

В то же время,с 2025-го по 2026-й гривня по отношению к доллару просядет намного меньше. Всего на 3,3%.

Украинцы не смогут сдать в обменники и банки некоторые доллары

В то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в том числе доллары. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Так, сообщили в НБУ, речь идет, в частности, о купюрах с поврежденными элементами дизайна и защиты, а также:

типографскими недостатками;

общими загрязнениями или такими, что занимают половину банкноты (в том числе видимыми в ультрафиолетовых лучах).

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже мятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен", – рассказали в регуляторе.

В то же время в НБУ подчеркнули: банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу действительных и настоящих банкнот иностранной валюты. Это же правило касается года выпуска банкнот.

Т.е. старые, но в хорошем состоянии купюры у украинцев принимать обязаны. Соответственно, отказ некоторых касс брать "старые" доллары в хорошем состоянии является поводом для жалобы на горячую линию НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут получить в обменниках фальшивые доллары. В частности, в 2023 году на долю американской валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. Чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

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