В обменниках готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам с понедельника

В украинских обменниках ожидается существенное изменение курса доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (23-29 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. В то же время, вечером 20 сентября обменники покупают доллары в среднем по 41,12 грн, а продают по 41,73 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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А вот в банках прогнозируется снижение курса в покупке, и рост в продаже, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн;

вечером 20 сентября они определили стоимость валюты в средние 41,25/41,75 грн (покупка/продажа).

"Разница между курсами купли и продаж будет оставаться в предыдущих пределах: до 0,5-0,6 грн в банках, до 0,6-1 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

В целом же, подчеркнул он, сейчас трудно предсказать все возможные экономические и военные факторы, которые могут повлиять на курсовые показатели. Однако, учитывая события последних недель, можно предположить, что "общая ситуация по крайней мере еще неделю не изменится".

"На валютном рынке ожидается еще одна относительно стабильная неделя, когда курсовые колебания будут малозаметными и несущественными. Сетевые колебания все же могут периодически возвращаться к отметке в 41 грн/доллар", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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