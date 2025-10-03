УкраїнськаУКР
В украинских обменниках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
576
В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень 3 октября они определили его в средние 40,84/41,4 грн (покупка/продажа), что на 9 коп. выше в покупке, но на 6 коп. ниже в продаже, чем днем ранее.

А вот в банках стоимость наличной валюты осталась на прежнем уровне. Как и днем ранее, в них действует курс 41/41,5 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в украинских банках сегодня

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,35-41,7 грн. Так:

  • ПриватБанк – 41,45 грн;
  • Райффайзен Банк – 41,35 грн;
  • абанк – 41,6 грн;
  • Сенс Банк – 41,45 грн;
  • Укрсиббанк – 41,5 грн;
  • Таскомбанк – 41,35 грн;
  • ПУМБ – 41,7 грн.

Покупают они ее по 40,85-41,1 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 40,85 грн;
  • Райффайзен Банк – 41,02 грн;
  • абанк – 41 грн;
  • Сенс Банк – 41 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 грн;
  • Таскомбанк – 41,05 грн;
  • ПУМБ – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

"Готовится" существенное изменение курса

В то же время в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в октябре он будет находиться в пределах 41,4-42,4 грн. Вместе с тем Нацбанк обновил его на 3 октября до 41,28 грн – что сразу на 6 коп. выше предыдущего курса.

Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, октябрь может стать одним из самых сложных месяцев для экономики и валютного рынка Украины. Ведь:

  • В этот период на курсообразование будут влиять прежде всего внешние факторы.
  • А действия, в частности, Нацбанка фактически будут реакцией на них.

В целом, резюмирует она, пока общая ситуация на рынке остается неопределенной. А потому Нацбанк будет соблюдать осторожность и продолжит политику сдерживания резких курсовых скачков. Соответственно, резкого изменения курсов в Украине ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по словам экономиста, бывшего советника президента Украины Олега Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

