"Готовится" существенное изменение курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать через несколько дней

В Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в октябре он будет находится в пределах 41,4-42,4 грн. В то же время, Нацбанк обновил его на 30 сентября до 41,32 грн – что сразу на 16 коп. ниже текущего курса.

Об общей ситуации на рынке OBOZ.UA рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. Она отметила: в целом, октябрь может стать одним из самых сложных месяцев для экономики и валютного рынка Украины. Ведь:

В этот период на курсообразование будут влиять прежде всего внешние факторы.

А действия, в частности, Нацбанка фактически будут реакцией на них.

Самих же таких факторов она выделяет несколько. В частности:

Стабильность энергетической системы.

"С началом холодного сезона существенно возрастают риски массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Опыт прошлых лет показал, что перебои с электроснабжением могут привести к остановке производств, сокращение объемов экспорта и падение деловой активности. Это напрямую влияет на валютный рынок", – объясняет она.

Ситуация на фронте.

По ее словам, важным остается ход боевых действий на фронте. Ведь любые существенные изменения линии соприкосновения или новости о возможных мирных переговорах "мгновенно влияют на настроения бизнеса и населения". Что, отмечается, создает краткосрочные волны спроса или предложения на валютном рынке.

Международная финансовая помощь.

"Это критически важно, поскольку международные средства являются главным источником покрытия дефицита государственного бюджета. Если объем международных вливаний будет достаточным, Нацбанк сможет эффективно сдерживать курсовые колебания. Если же финансирование окажется ниже ожидаемого – давление на гривну неизбежно возрастет", – констатирует Мустафаева.

В целом же, резюмирует она, пока эти факторы остаются неопределенными, Нацбанк будет соблюдать осторожность. А потому продолжит политику сдерживания резких курсовых скачков. Соответственно, резкого изменения курсов в Украине ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по словам экономиста, бывшего советника президента Украины Олега Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

