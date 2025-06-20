В украинских банках не стали удерживать доллар: какой теперь курс

В украинских банках ощутимо подорожал наличный доллар. В полдень 20 июня там определили его курс в средние 41,4/42 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше в покупке и на 15 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,98-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,98 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Универсал Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,1 грн;

Прокредит Банк – 42,06 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,67 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,39 грн;

Райффайзен Банк – 41,67 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Універсал Банк – 41,05 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,46 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,23/41,73 грн (покупка/продажа). Это:

на 9 коп. выше в покупке;

на 10 коп. в продаже.

К какому курсу готовятся в банках и обменниках

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на следующей неделе (23-29 июня) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,45-41,8 грн. Таким образом, и там, и там ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В целом же, рассказал Лесовой, по всем признаки, Украина сейчас находится на "ценовом плато". То есть, цены значительно не меняются в течение относительно длительного периода, что "положительно сказывается на стабильности гривны".

"Соответственно, удастся избежать дополнительного давления покупателей. А валютные интервенции регулятора останутся на приемлемом уровне", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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