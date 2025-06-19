Обменники "готовятся" ощутимо менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать через несколько дней

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (23-29 июня) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,45-41,8 грн. В то же время вечером 19 июня там покупают ее в среднем по 41,19 грн, а продают по 41,66 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,45-41,8 грн.

Вечером же 19 июня они покупают доллар в среднем по 41,4 грн. А продают по 41,89 грн.

"На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться полностью ровной. Никаких курсовых потрясений не ожидается", – говорится в сообщении.

В целом же, рассказал Лесовой, по всем признаки, Украина сейчас находится на "ценовом плато". То есть, цены значительно не меняются в течение относительно длительного периода, что "положительно сказывается на стабильности гривны".

"Соответственно, удастся избежать дополнительного давления покупателей. А валютные интервенции регулятора останутся на приемлемом уровне", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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