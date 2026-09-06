В Украине резко возросло число иностранных туристов: в каких городах они чаще всего останавливались на ночь

В первом полугодии 2026 года в Украине было зафиксировано 4,82 млн туристических ночевок с уплатой налогового сбора, что на 12,7% больше, чем в прошлом году, а больше всего туристов приняли Львовская, Ивано-Франковская области, Киев, Закарпатье и Киевская область. При этом быстрее всего росла туристическая активность в Киевской, Харьковской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областях, а количество ночевок иностранных туристов за весну увеличилось на 27%.

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Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма в Украине. За I полугодие 2026 года в Украине было зафиксировано 4 824 779 туристических ночевок, с которых взимался туристический сбор. В результате местные бюджеты получили 186 564 770 грн.

Таким образом, туристическая активность в стране продолжает восстанавливаться, хотя ситуация в отдельных регионах остается очень разной. Основной поток традиционно концентрируется в западной части страны, где расположены популярные горные и курортные направления.

В то же время во втором квартале 2026 года заметно активизировались Киевская, Одесская, Полтавская, Черкасская области и даже отдельные прифронтовые области. На первую пятерку по количеству ночевок пришлось около 71% всех таких ночевок в Украине.

Львовская область остается главным туристическим регионом

Наибольшее количество ночевок с уплатой туристического сбора за первое полугодие продемонстрировала Львовская область — 1 099 997, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Ивано-Франковская область с 808 190 ночевок. Здесь прирост составил 12,5%.

Третьим стал Киев – 753 440 ночевок, или на 8,7% больше, чем в предыдущем году. Далее следуют:

Закарпатская область – 481 397 ночевок (+25,4%);

– 481 397 ночевок (+25,4%); Киевская область – 288 566 (+27,6%);

– 288 566 (+27,6%); Днепропетровская область – 219 289 (+14,9%);

– 219 289 (+14,9%); Одесская область – 214 258 (+25,1%);

– 214 258 (+25,1%); Хмельницкая область – 129 248 (+11,6%);

– 129 248 (+11,6%); Полтавская область – 118 608 (+17%);

– 118 608 (+17%); Черкасская область – 95 705 (+21,2%).

Где число туристов выросло больше всего

Самые высокие темпы прироста за первое полугодие продемонстрировали сразу несколько областей. Наиболее заметно выросло количество ночевок в Харьковской области – на 34,2%, до 47 665. В Киевской области прирост составил 27,6%, в Запорожской – 27,3%, в Закарпатской – 25,4%, а в Одесской – 25,1%.

Особенно показательны результаты второго квартала, когда туристическая активность в этих регионах выросла еще быстрее. В Харьковской области количество ночевок в апреле–июне увеличилось на 33,4%, в Запорожской — на 31,6%, в Киевской — на 34,5%, в Закарпатской — на 28,8%, а в Одесской – на 28%.

В то же время не все регионы продемонстрировали положительную динамику. В частности, в Сумской области количество ночевок за полугодие сократилось на 35,4%, а в Тернопольской – на 10,3%. В Черновицкой области показатель остался практически неизменным — минус 0,3%.

Киев, Львов и Карпаты

Если смотреть не на области, а непосредственно на территориальные общины, картина еще более выразительна. Абсолютным лидером второго квартала стал Киев, где зафиксировали 395 285 ночевок с уплатой туристического сбора, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

На втором месте — Львов с 238 324 ночевками, при этом здесь показатель немного снизился — на 0,9%. Третье место заняла Поляница в Ивано-Франковской области — 186 227 ночевок (+4,5%). Далее следуют Трускавец – 155 302 (+8,6%) и Одесса – 104 510 (+19,5%).

В топ-10 также вошли Схидница, Днепр, Поляна, Яремче и Ивано-Франковск. Интересно, что сразу несколько курортных общин продемонстрировали очень высокие темпы роста. Например, в Поляне количество ночевок увеличилось на 39,4%, а в Ивано-Франковске – на 20,4%.

В некоторых общинах количество ночевок выросло в разы

Наиболее впечатляющая динамика зафиксирована не в крупнейших туристических центрах, а в отдельных общинах. В Зиньковской общине в Полтавской области количество ночевок во втором квартале выросло в 376 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В Клесовской общине в Ровенской области этот показатель увеличился в 79 раз, а в Буштинской общине в Закарпатье — в 27 раз. Такие скачки, по данным ДАРТ, связаны прежде всего с расширением инфраструктуры для временного размещения туристов и выходом части поставщиков услуг из тени.

Отдельно агентство отмечает общины, расположенные возле водоемов, где активно развивается природно-оздоровительный отдых и усиливается налоговая дисциплина. В частности, в Градыжской общине возле Кременчугского водохранилища прирост составил 1195%, в Староушицкой общине у Бакотского залива — 943 %, в Солотвинской общине в Закарпатье — 903 %.

Также значительный рост зафиксировали в Березовской общине в Одесской области – 746%, Царичанской общине в Днепропетровской области – 742% и Украинской общине возле Каневского водохранилища – 468%. Растет в Украине и количество ночевок иностранных туристов.

Во втором квартале 2026 года их было почти 180 тысяч, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером остается Киев — 94 941 ночевка иностранцев (+4,8%). Вторым стал Львов — 26 393 ночевки, причем прирост здесь достиг 55,9%.

Третье место занял Ровно — 7 315 ночевок, что на 143,3% больше прошлогоднего показателя. Особенно резко возросло количество ночевок иностранцев в Николаеве — до 4524, или на 367,4%. В Днепре зафиксировали 4489 ночевок (+51,8%).

В Украине увеличилось количество объектов размещения, уплачивающих туристический сбор

Еще один важный показатель — количество объектов, с которых уплачивается туристический сбор. Во втором квартале 2026 года их количество выросло до 8490 против 7898 годом ранее. То есть за год количество таких объектов увеличилось почти на 600.

Больше всего новых объектов появилось в Полянице — 53, Шацке — 34, Львове — 34, Одессе — 30 и Яремче — 27. В процентном соотношении особенно выделялись общины Закарпатья. В Колочаве количество объектов выросло на 16 и фактически увеличилось в шесть раз, а в Солотвине добавилось 22 объекта, что обеспечило рост в 2,5 раза. В Киевской области в Димере количество таких объектов увеличилось на 10, или на 55,6%.

Львовская область стала лидером по приросту объектов

Если отдельно учитывать объекты, по которым декларации подавали юридические лица и их обособленные подразделения, наибольший прирост зафиксировали во Львовской области. За год их количество там увеличилось на 63 объекта.

На втором месте — Закарпатская область — плюс 29 объектов, на третьем — Ивано-Франковская — плюс 16. Среди отдельных общин наибольший рост продемонстрировала Львовская община — плюс 46 объектов. В Колочавской общине прибавилось 14, а в Трускавецкой и Поляницкой — по 11.

Особо показательны данные по Закарпатью за первые восемь месяцев 2026 года. За этот период общины области получили 27,5 млн грн туристического сбора, что на 40,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Наибольшие суммы поступили в бюджеты:

Поляны — 5,8 млн грн;

Ужгорода – 4,4 млн грн;

Косони – 2,2 млн грн;

Баранинцев – 1,6 млн грн;

Мукачево – 1,4 млн грн;

Пилипца – 1,3 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, налоговая ежегодно проверяет около 18 тыс. украинцев (речь идет о физических лицах и индивидуальных предпринимателях). При этом лишь 1 тыс. проверок – плановые, еще 17 тыс. – среднегодовое количество внеплановых. На самом деле, учитывая общее количество налогоплательщиков, это абсолютно незначительное число.

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