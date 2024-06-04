В Украине "развернулся" курс доллара: заметно отдалился от исторической отметки

Официальный курс доллара в Украине существенно снизился. На 5 июня НБУ обновил его до 40,29 грн, что сразу на 19 коп. ниже текущего. А также на 25 коп. ниже курса 3 июня – рекордного в истории Украины.

Таким образом, по сравнению с курсом 4 июня гривня укрепилась на 0,5%, сообщил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил: при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

"Советую смотреть на фундаментальные факторы. Первый – в краткосрочной перспективе мы имеем необходимый запас международных резервов. Последние сокращаются в апреле-мае, но не опустятся ниже 40 млрд дол. в 2024 году и будут оставаться достаточными для выполнения всех валютных обязательств правительства/НБУ и поддержки курса", – объяснил нардеп.

Второй же фактор, по его словам, это ухудшение платежного баланса во 2-м квартале 2024 года по сравнению с первым. Причина же этого – уменьшение объемов поступления внешней помощи, что создает давление на:

резервы;

обменный курс гривни.

Впрочем, отмечается, ситуация должна выровняться во второй половине июня. После:

предоставления крупного транша МВФ на 2,2 млрд долларов;

начала выделения американской финансовой помощи;

получения своевременной поддержки за Ukraine Facility – программы рекордной помощи от ЕС.

НБУ знает, что делает

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о ситуации на рынке рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Он признал: несмотря на контролируемость ситуации, риски для валютного рынка остаются – ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии.

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