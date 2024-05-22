Украина окончательно договорилась о рекордной помощи: при каких условиях получим 50 млрд евро от ЕС

Украина подписала с Европейским Союзом (ЕС) Рамочное соглашение о финансировании в рамках реализации программы Ukraine Facility. Ее выполнение разблокирует доступ Украины к программе по рекордной макрофинансовой помощи в 50 млрд евро.

Как сообщили в Министерстве экономики, 22 мая соглашение подписали первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи. В силу соглашение вступит после ратификации документа Верховной Радой.

Согласно условиям соглашения:

Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании предоставленных средств , то есть внедрение системы управления и контроля, регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований ЕС и борьбу с коррупцией;

, то есть внедрение системы управления и контроля, регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований ЕС и борьбу с коррупцией; органы государственной власти Украины должны тесно взаимодействовать с институтами ЕС для евроинтеграции . Это позволит обмениваться информацией об использовании средств, координировать действия по внедрению финансовых инициатив, проводить совместные аудиты и проверки, а также разрабатывать и внедрять меры по предотвращению коррупции и мошенничеству;

. Это позволит обмениваться информацией об использовании средств, координировать действия по внедрению финансовых инициатив, проводить совместные аудиты и проверки, а также разрабатывать и внедрять меры по предотвращению коррупции и мошенничеству; должен быть создан Аудиторский совет, в который войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю и антикоррупционные эксперты. Цель – обеспечить эффективный аудит и мониторинг и обеспечение комплексного подхода к контролю за использованием средств.

"Соглашение определяет практические параметры финансовой поддержки в рамках Ukraine Facility – это инструкция, по которой будет осуществляться координация, мониторинг, отчетность и многое другое. В большинстве своем она отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции", – отметила Юлия Свириденко.

Ключевым органом взаимодействия с Еврокомиссией станет Министерство экономики. Оно обеспечит эффективное управление и мониторинг использования предоставленных средств, будет отвечать за подготовку и представление отчетов, а также проверять выполнение шагов, принятых для Ukraine Facility.

Как уже сообщалось, ранее в мае Евросоюз окончательно одобрил план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility. Это полноценно запустит программу и позволит Украине получить 1,89 млрд евро предварительного финансирования.

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