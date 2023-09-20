В Украине продолжают переписывать курс доллара: банки меняют его уже несколько дней подряд

В Украине продолжает дорожать наличный доллар. Утром 20 сентября банки выставили его курс на уровне 37,95-38,65 грн (покупка/продажа). Это сразу на 15 коп. превышает показатель предыдущего дня – как в покупке, так и в продаже.

На текущей неделе валюта дорожает уже 3 день подряд. Так:

утром 18 сентября ее стоимость была на 7 коп. больше в покупке, чем 15 сентября, и на 5 коп. – в продаже;

утром 19 сентября – на 3 коп. больше в покупке, чем было днем ранее, и на 10 коп. – в продаже.

Среди крупных банков самый высокий курс вы покупке выставил ПУМБ – 38,25 грн. За ним идут:

Укрэксимбанк – 37,85 грн;

Креди Агриколь Банк, Сенс Банк – 37,8 грн;

Видео дня

ПриватБанк – 37,7 грн;

Укргазбанк – 37,55 грн.

Продает доллар дороже всего ПУМБ – 39 грн. За ним следуют:

Креди Агриколь Банк – 38,8 грн;

Сенс Банк – 38,7 грн;

Укрэксимбанк – 38,65 грн;

Укргазбанк – 38,55 грн;

ПриватБанк – 38,3 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках курс упал

А вот на черном рынке стоимость американской валюты снизилась. Утром 20 сентября ее:

покупают по 38,27 грн, что на 15 коп. дешевле, чем днем ранее;

продают – по 38,5 грн, что на 10 коп. ниже предыдущего показателя.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Доллар будет стоит дороже, чем ожидалось

В целом же в течение 18-24 сентября наличный доллар в Украине будет стоить дороже, чем предполагалось ранее. Если в конце прошлой недели курс американской валюты прогнозировался на уровне 36,8-37,8 грн, то сейчас – 37,25-38,25 грн. Причина – снятие Нацбанком части ограничений на осуществление валютных операций.

"Это может существенно отразиться на наличном курсе. Так, в течение недели возможные колебания будут происходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн", – объяснил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, курс в 41,4 грн/доллар на 2024 год, озвученный министром финансов Сергей Марченко, является прогнозом, а не констатацией факта. Более того, в экспертной среде уверены, что сейчас каких-либо предпосылок для повышения курса доллара в Украине до 41 грн. и выше нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!