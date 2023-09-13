Доллар по 41 грн? Украинцам рассказали, к чему готовиться в следующем году

Курс в 41,4 грн/доллар на 2024 год, который озвучил министр финансов Сергей Марченко, является прогнозом, а не констатацией факта. Более того, в настоящее время каких-либо предпосылок для повышения курса доллара в Украине до 41 грн и выше нет.

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"Напомню три истины: 1 – в Госбюджет не закладывается курс, он есть только в макропрогнозе. 2 – почти никогда этот курс не совпадает с реальной ситуацией. 3 – этот курс закладывается под цифры Бюджета. Чиновниками. Если бы они умели угадывать курс-были бы олигархами на Уолл-стрит. Но не угадывают", – объяснил ситуацию нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий в разговоре с OBOZREVATEL отметил: если не учитывать внезапные и непредсказуемые внешние факторы, то на стремительный рост курса может повлиять лишь"желание Нацбанка как-то его либарализовать". Впрочем, признал эксперт, до весны ожидать, к примеру, значительного изменения официального курса американской валюты, по его словам, не стоит – "зимой у нас и так много стрессовых факторов".

"Я пока не вижу в следующем году курса 40 грн и больше", – подчеркнул он.

Впрочем, отметил эксперт, полностью исключать такой вариант развития событий во время войны нельзя. Ведь любое мощное негативное событие может стать шоком для рынка, что может повлечь за собой падение гривни.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, даже при реализации такого сценария скачка курса доллара может не случиться. Ведь несмотря на опасения этого после того же подрыва Каховской ГЭС, стоимость доллара не улетела вверх.

Что сказал Марченко

По словам же Марченко, министерство финансов обеспокоено укреплением гривни. А потому рассчитывает, что в 2024 году среднегодовой курс доллара в Украине может составить 41,4 грн.

Глава Минфина подчеркнул, что для укрепления гривни "нет никаких фундаментальных факторов". По его словам, это минус для экспортно-ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны. Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 13 сентября банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 37,6/38,2 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дороже, чем днем ранее (и в покупке, и в продаже).

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