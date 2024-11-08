В Украине подвели итоги рекордной программы помощи от ЕС: сколько миллиардов получили за год

В 2024 году Украина получила 12 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза Ukraine Facility. Это стало возможным благодаря тому, что правительство выполнило 25 прописанных в плане индикаторов.

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Об этом на мероприятии "Статус выполнения индикаторов Плана Украины на 2024 год" заявил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев. Он подчеркнул важность профессионального общественного контроля реализуемых реформ.

"В 2024 году правительство успешно выполнило 25 индикаторов Плана, что позволило Украине получить 12 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Многие предложения общественности были учтены в финальном документе и внедрены на практике. До конца года ожидаем еще 4 млрд. евро финансирования по результатам выполнения индикаторов третьего квартала, что критически необходимо для поддержания макроэкономической стабильности", – подчеркнул Соболев.

Мероприятие посетил и руководитель операционного отдела представительства ЕС в Украине Хенрик Уитфельдт. Он напомнил, что средства от ЕС выделяются по трем основным направлениям:

макрофинансовая помощь для поддержки бюджета;

для поддержки бюджета; инвестиционная составляющая Ukraine Investment Framework;

Framework; техническая помощь в осуществлении реформ.

"Для успешной интеграции Украины в ЕС и создания качественных изменений важно, чтобы реформы внедрялись в сотрудничестве с гражданским обществом", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Деньги от ЕС: что за программа и какие условия

Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, согласно которой Украина в течение 4 лет (т.е. до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий. Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов.

Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд. евро) и грантовые выплаты (17 млрд. евро), которые будут содержать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах. Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ из 15 глав.

Успехи каждые три месяца проверяет Европейская комиссия: если Украина будет достигать индикаторов, получит помощь и наоборот. В частности, согласно плану, изменения нуждаются в следующих областях:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что лидеры стран G7 приняли решение о предоставлении Украине кредита на общую сумму около 50 млрд долларов. Для этого будут использованы средства по замороженным российским активам.

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