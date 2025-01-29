В Украине планируют запустить цифровую валюту: в НБУ раскрыли детали внедрения е-гривны

Национальный банк Украины ( НБУ ) начал подготовку пилотного проекта цифровой гривны, которая должна стать дополнением к наличным средствам. Решение о полномасштабном внедрении е-гривны пока не принято , но ожидается, что тестирование позволит оценить ее эффективность и востребованность среди пользователей.

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Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан. Е-гривна – это цифровая форма национальной валюты, которую будет выпускать и контролировать НБУ.

Она будет функционировать исключительно в безналичном виде и выполнять все функции денег, позволяя гражданам совершать привычные финансовые операции. А именно:

переводы между физическими лицами (P2P-транзакции);

(P2P-транзакции); оплату товаров и услуг;

осуществление платежей в пользу государства;

благотворительные пожертвования;

получение заработной платы, социальных выплат и других доходов.

Зачем нужна е-гривна

По словам Шабунина, создание цифровой гривны отвечает глобальным тенденциям. Центральные банки многих стран, включая ЕС, Турцию, Индию, Китай, Бразилию и Сингапур уже тестируют или внедряют собственные CBDC (central bank digital currency – цифровые валюты центральных банков). Национальный банк Украины рассматривает внедрение е-гривны для достижения нескольких ключевых целей:

современные и быстрые платежи: е-гривна позволит создавать программируемые платежи (например, регулярные автоматические переводы или выплаты при наступлении определенных условий);

е-гривна позволит создавать программируемые платежи (например, регулярные автоматические переводы или выплаты при наступлении определенных условий); финансовая безопасность: использование цифровой валюты снизит риски банковских кризисов и будет способствовать стабильности финансовой системы;

использование цифровой валюты снизит риски банковских кризисов и будет способствовать стабильности финансовой системы; цифровизация экономики: е-гривна может повысить уровень финансовой инклюзии в Украине и стимулировать развитие электронных платежей;

е-гривна может повысить уровень финансовой инклюзии в Украине и стимулировать развитие электронных платежей; защита конфиденциальности: в отличие от криптовалют, цифровая гривна будет сохранять высокий уровень приватности, ведь НБУ не будет иметь доступ к персональным данным пользователей.

Когда состоится тестирование е-гривны

НБУ уже приступил к подготовке пилотного проекта, который будет реализован на основе DLT (Distributed Ledger Technology) в открытой среде. Это означает, что тестирование пройдет с участием реальных пользователей и платежных сервисов.

Основная задача пилотного проекта по словам Шабунина, это проверить, способна ли е-гривна эффективно выполнять функции денег, удовлетворять потребности потребителей и насколько она удобна в использовании. Он также отметил, что е-гривна не заменит наличные деньги, она останется в обращении, и НБУ не планирует полностью отказываться от нее.

Е-гривна станет лишь дополнением к уже существующим формам гривны (наличной и безналичной), а граждане смогут самостоятельно выбирать, как именно производить платежи. Несмотря на преимущества, существует несколько вызовов, которые могут усложнить внедрение цифровой гривны:

юридические аспекты: необходимо обновить законодательство, чтобы регулировать новый тип платежного инструмента;

инфраструктура: системы банков и платежных сервисов должны быть готовы к работе с цифровой валютой;

системы банков и платежных сервисов должны быть готовы к работе с цифровой валютой; уровень доверия: люди могут с недоверием относиться к новой форме денег, поэтому необходима активная информационная кампания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НБУ начал продавать памятную монету 5 грн. – по 176 грн. за штуку. Она посвящена Службе внешней разведки Украины и получила одноименное название. В дизайне монеты использован крест и трезубец, также на монете выгравирована надпись "Истина побеждает все" и специальный шифр.

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