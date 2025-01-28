НБУ начал продавать новые 5 грн с необычным дизайном: в чем особенность. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) начал продавать памятную монету в 5 грн – по 176 грн за штуку. Она посвящена Службе внешней разведки Украины и получила одноименное название. В дизайне монеты использованы крест и тризуб, также на монете выгравированы надпись "Истина побеждает все" и специальный шифр.

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Как сообщается на сайте Нацбанка, монета "Служба внешней разведки" была введена в обращение 23 января 2025 года. Однако ее продажа стартовала только с 28 января, и монеты первого выпуска в онлайн-магазине быстро раскупили.

Общий тираж монеты составил 75 000 штук. Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре изображен крест – основной элемент новой символики и ведомственных поощрительных знаков отличия Службы внешней разведки Украины. В центре креста – Знак Княжеского Государства Владимира Великого (тризуб), обрамленный лозунгом службы латиницей – OMNIA VINCIT VERITAS ("Истина побеждает все").

По периметру круга азбукой Морзе закодированы первые три слова названия ведомства. Она же полностью продублирована в нижней части монеты.

На реверсе (обратной стороне) размещен стилизованный тризуб, вокруг которого цифрами зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и кодовое слово, выбранное службой.

При этом, отмечается, Служба внешней разведки Украины объявила конкурс на дешифрование закодированного послания. "С условиями, сроками проведения конкурса и его результатами можно ознакомиться на официальном сайте Службы внешней разведки", – говорится в сообщении.

Сам же текст расшифрованного сообщения будет опубликован в описании монеты через 6 месяцев с даты ввода ее в обращение. Т.е., в июле 2025 года.

Где купить монету "Служба внешней разведки"

Памятные монеты "Служба внешней разведки" в фирменной упаковке уже можно приобрести в официальном интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 176 грн.

При этом на покупку установлен лимит – одна монета в одни руки. "Лимит продукции на одного пользователя составляет 1 шт.", – говорится в описании товара.

Ограничение, очевидно, имеет смысл на фоне высокой популярности монеты. На момент написания материала монет на складе НБУ временно не осталось, хотя за час до этого их было несколько тысяч.

Также, сообщали ранее в Нацбанке, монеты доступны в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк; Таскомбанк; ПриватБанк; Ощадбанк; ПУМБ. Через интернет-магазин НБУ реализуется только 60% от тиража нумизматической продукции новых выпусков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк начал продавать другую памятную монету в 5 грн. Она посвящена козакам-характерникам и получила название "Ни пуля, ни сабля!".

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