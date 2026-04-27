В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара: будет ли обвал валюты

В Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара – однако обвала гривни не произойдет. По прогнозам, в мае курс будет находиться в пределах от 43,5 до 44,5 грн. В то же время, на 27 апреля Нацбанк обновил его до 44 грн. В целом же, в экспертной среде считают, что следующий месяц на валютном рынке пройдет довольно напряженно. Однако несмотря на это, оснований для неконтролируемых потрясений нет.

Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в мае на общую ситуацию будет влиять ряд факторов. В частности:

Политика Нацбанка.

"Прежде всего следует исходить из того, что режим "управляемой гибкости" продолжит действовать. Это означает, что рынок может реагировать на текущие изменения достаточно живо, а ежедневные курсовые колебания могут быть заметнее, чем раньше", – объяснила Мустафаева.

Тем не менее, объяснила она, такие колебания не свидетельствуют о нестабильности в критическом смысле. Ведь с одной стороны, они будут контролироваться, а с другой будут сглаживаться валютными интервенциями.

Инфляция.

По прогнозу Мустафаевой, по итогам апреля инфляция может составить 1,5-2%, а в годовом исчислении достичь 8,8-9,3%. Что может простимулировать "усиление привлекательности гривни".

"Поэтому не исключается, что на заседании монетарного комитета 30 апреля Нацбанк может прибегнуть к коррекции учетной ставки. Если регулятор решит усилить антиинфляционный эффект, то учетная ставка может быть повышена до 15,5-16%", – считает она.

В то же время, подчеркнула Мустафаева, на рынке депозитов ставки могут вырасти в среднем на 0,5-1 процентных пункта. И, соответственно, максимальные ставки по гривневым вкладам могут достичь 17%.

"А это уже уровень, позволяющий не просто удерживать интерес вкладчиков, но и реально компенсировать инфляционные потери", – резюмировала она.

Международная финансовая поддержка Украины.

Как объяснила Мустафаева, разблокировка кредита ЕС на 90 млрд евро может повлиять не только на платежный баланс, но и на общее ощущение финансовой устойчивости государства. Ведь благодаря внешней помощи, "Украина может покрывать часть бюджетных расходов, а значит, поддерживать функционирование экономики даже в крайне сложных военных обстоятельствах".

Война в Иране.

"На поведение валютного рынка будут также влиять международные события, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке. Для Украины это влияние будет ощутимо прежде всего из-за мировых цен на нефть. При их росте будет усиливаться инфляционный фон не только глобально, но и внутри страны. Если цены на топливо будут снижаться, это поможет сохранять определенное макроэкономическое равновесие, хотя вряд ли станет толчком к быстрому и масштабному снижению цен", – объяснила Мустафаева.

Война.

По ее мловам, удары по энергетической и транспортной инфраструктуре, ухудшение условий работы бизнеса, логистические нарушения и рост затрат могут создавать дополнительное инфляционное давление. Таким образом, констатируется, война "продолжает влиять на курс не только из-за эмоций рынка, но и из-за фундаментальных экономических показателей".

"В мае курс доллара скорее всего будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. В целом, для валютного рынка следующий месяц будет периодом не столько резких поворотов, сколько напряженной балансировки между инфляцией и ставками, поддержкой партнеров и рисками войны, внутренней устойчивостью и глобальной турбулентностью", – резюмировала Мустафаева.

