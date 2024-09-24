В Украине не будут повышать минимальную зарплату: какой она будет в 2025 году

В Украине не будут повышать минимальную зарплату в 2025 году – как и других соцстандарты. Причина – отсутствие для этого средств. Впрочем, имеющегося в Украине ресурса достаточно для того, чтобы в следующем году проводить все выплаты в нынешних объемах.

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Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга. Он напомнил: в 2024 году минимальную зарплату повышали. Рост составил 19%, до 8 000 грн.

"На данном этапе – и это было договорено с нашими ключевыми партнерами – у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы смогли – повысили минимальную заработную плату до 8 000 грн. Мы считаем возможным сохранить этот размер на весь следующий год", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнул министр, нет никаких оснований полагать, что в следующем году социальная сфера не будет профинансирована – "потому что это приоритет". Т.е., сокращать или отменять выплати украинцам в 2025-м не будут.

"Ее доля (социальной сферы в общих расходах бюджета-2025. – Ред.) достаточна для того, чтобы обеспечить все потребности социально незащищенных категорий. Ни разу с начала полномасштабного вторжения правительство не задержало выплату ни пенсий, ни других социальных выплат. Это приоритетные расходы, поэтому можете не сомневаться – эти выплаты будут осуществлены", – сказал Марченко.

В целом же, напомним, в проекте госбюджета не предусмотрено повышения минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Это также приведет к "замораживанию" минимальной пенсии.

"В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января 2025 года в размере 8 000 грн", – говорится в пояснительной записке. Таким образом, минималка останется на уровне текущего года.

Таким образом, размер минимальной пенсии будет составлять 2 361 грн. "Бездефицитность 2-й год подряд бюджета Пенсионного фонда Украины и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов повлияли на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение", – отмечают в проекте бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на планируемую заморозку соцстандартов, пенсии в Украине в марте 2025-го все же индексируют. В правительстве уже пообещали выполнить норму закона о перерасчете выплат.

Пока не известно, каким может быть размер этой индексации (так как учитывается статистика за 2024 год, которой еще нет). Но по подсчетам OBOZ.UA, пенсии могут повысить почти на 17%.

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