В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: как изменится размер выплат

В Украине пенсии в марте 2025-го индексируют. В правительстве уже пообещали выполнить норму закона о перерасчете выплат. Пока не известно, каким может быть размер этой индексации (так как учитываются статистика за 2024 год, которой еще нет). Но по подсчетам OBOZ.UA, пенсии могут повысить почти на 17%.

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Действующий механизм индексации не спасает выплаты от поэтапного "устаревания". Даже за пять лет расчетный размер выплат может "потерять" около 60% по отношению к пенсии украинца, который выполнил такие же условия и выходит на заслуженный отдых сейчас.

Детальнее о том, как могут пересчитать выплаты и почему этого мало, читайте в материале OBOZ.UA.

Хорошая новость: индексацию проведут, но каким может быть ее размер

"Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по отношению к пенсиям", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей пресс-конференции. Ежегодная индексация пенсии – едва ли не единственный относительно действенный механизм осовременивания выплат. При этом такого механизма недостаточно, чтобы не допустить "устаревания" пенсий.

Точный размер индексации будет известен только в следующем году (и ближе к марту), когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины годовой инфляции и половину динамики роста зарплат за последние три года.

Согласно с оценками НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 8,5%. То есть половина этой суммы составит 4,25%. В то же время, средняя за три года динамика зарплат будет составлять 12,7%. Следовательно, в сумме в Украине индексация в 2025 году может быть на уровне около 16,95%. Следует отметить, что это очень приблизительные расчеты. Даже в Минсоцполитики иногда ошибаются, пытаясь спрогнозировать размер будущей индексации.

Важно отметить, что повышать будут "голую пенсию". То есть, размер выплаты без всех возможных надбавок. Например, если вам 66 лет и вы выполнили требования по стажу, минимальный размер пенсии для вас составляет 3200 грн (40% минимальной зарплаты). При этом та пенсия, которая вам рассчитана по формуле, может быть значительно ниже, например, 3000 грн.

При индексации на 16,95% (это примерный показатель) будут повышать не ту пенсию, которую вы получаете (3200 грн), а ту, на которую вы заработали по формуле (3000 грн). Таким образом, размер прибавки составит 508 грн, а в сумме после индексации вместо 3200 вы будете получать 3508 грн. То есть, фактическая ваша пенсия возрастет на 9,6% (на 308 грн).

И это только один из примеров. Прибавки бывают и по возрасту, и по стажу, который превышает норму. Именно такая система индексации и вводит многих пенсионеров в заблуждение. Они ожидают, что на указанный процент проиндексируют всю пенсию, тогда как на самом деле повышают "голую выплату", размер которой знают не все пенсионеры.

Также не будут повышать новые пенсии. Индексация должна помочь "осовременить" старые пенсии. Поэтому тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет, перерасчет не коснется. Кроме того, есть еще некоторые ограничения. Так, в 2024-м правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения выплат по результатам индексации ограничили 1,5 тыс. грн. для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. А минимальное повышение было установлено на уровне 100 грн.

То есть, если индексация предусматривает повышение на 1,6 тыс. грн, то пенсию повысят всего лишь на 1,5 тыс. грн, а если 50 грн, то индексация будет составлять 100 грн. Правда, эти правила в следующем году еще могут быть пересмотрены. Здесь отдельно стоит отметить, что при повышении на 16,9% индексацию в 1,5 тыс. грн могут получить только те пенсионеры, у которых сейчас "голая выплата" составляет 8,8 тыс. грн. А это абсолютное их меньшинство.

Плохая новость: повышение минимальной пенсии остается под угрозой, а индексация не спасет

Бюджетная резолюция предусматривает, что минимальную пенсию в Украине в 2025 году оставят на уровне 2024 года – 2361 грн. А это фактически означает, что минимальные пенсии с учетом инфляции значительно снизятся. Собеседники OBOZ.UA в Раде говорят, что парламентарии не допустят такого предложения и в проекте бюджета все же предусмотрят увеличение минимальных пенсий.

Собеседники в правительстве наоборот отмечают, что решение о "заморозке" минимальной пенсии почти не согласовано. "Наибольшая группа риска бедности – лица старше 75 лет. Пенсионеры старших возрастных групп со временем теряют возможность работать, в том числе обрабатывать свои приусадебные участки ", – рассказала OBOZ.UA демограф Людмила Черенько.

Индексация пенсий, которую проведут в следующем году, не позволит решить проблему "устаревания" пенсий. Дело в том, что в формуле расчета пенсии учитывают среднюю зарплату за последние три года. Например, украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа, который вышел на пенсию 10 лет назад, даже с учетом всех индексаций, непременно будет получать пенсию меньше, чем украинец с такими же показателями (средняя зарплата и 35 лет стажа), который выйдет на пенсию в этом году.

"Зарплатная база – это средняя зарплата за предыдущие три года, которая учитывается при расчете пенсии. Но если присмотреться, то окажется, что эта зарплатная база разная для пенсионеров, выходивших на пенсию в разные годы. Как следствие, люди с одинаковыми пенсионными правами (соотношением собственной зарплаты и средней, стажем. – Ред.), но вышедшие на пенсию один через пять лет после другого могут иметь размер пенсий, который отличается до 60%", – рассказывала OBOZ.UA заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

Решить эту проблему планируют в рамках пенсионной реформы, которую пока не презентовали. Возможен вариант: вообще изменить формулу расчета. Например, учитывать не зарплатную базу, а пенсионные баллы, которые оценить в определенную сумму. Главный вопрос: хватит ли на это средств в Пенсионном фонде. Пока деталей этой реформы не раскрывают.

"Первая задача – сделать так, чтобы размер пенсии у двух лиц, имеющих одинаковые пенсионные права, но вышедших на пенсию в разные годы, был одинаковым. Вторая – постепенно компенсировать обесценивание пенсий, которое произошло у пенсионеров, вышедших на пенсию давно", – описали в Минсоцполитике задачи предстоящей реформы.

И хотя индексацию на следующий год, как обещает Шмыгаль, планируют провести, проблему с размером пенсий это не решит. Без системных изменений проблема бедности среди пожилых людей будет только расти. Низкие пенсии также демотивируют молодых украинцев участвовать в солидарной пенсионной системе. Обеспечить достойную старость в стране – одна из ключевых задач, которую в последние десятилетия выполнить так и не удалось.