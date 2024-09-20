Нардепы сделали шаг к принятию бюджета-2025: что будет с долларом, пенсиями и зарплатами

Проект госбюджета Украины на 2025 год с большим дефицитом и заморозкой соцстандартов (включая минимальную пенсию) принят на рассмотрение депутатов Верховной Рады (ВР) 20 сентября – в крайний срок, предусмотренный законодательством. Формально это означает старт бюджетного процесса в парламенте.

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Об этом сообщил заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос"), решение не требовало голосования. Регистрация законопроекта № 12000 также произошла вовремя, 15 сентября. Теперь, 20 сентября, представители Кабинета министров в парламенте представили проект будущей сметы, а депутаты дали добро на ее рассмотрение. После этого последует время на внесение предложений в проект бюджета – до 1 октября.

"В этом году будет все очень стабильно. Все голосования за бюджет получат голоса, все сроки будут соблюдены и уже в ноябре бюджет примем", – отмечал Железняк.

Он прогнозирует, что уже в октябре уже состоится первое голосование. Напомним, последний срок для окончательного одобрения сметы, согласно Бюджетному кодексу, – до 25 ноября.

Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривни, ускорение инфляции. Вместе с тем, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

Цены, зарплаты, пенсии и курс доллара: чего ждать по "бюджетному" прогнозу

Согласно макропрогнозу, на который опиралось правительство при составлении бюджета-2025, номинальный ВВП Украины в следующем году вырастет лишь на 2,7%, в то же время цены поднимутся на 9,5%. При этом интересно, что согласно прогнозам Нацбанка, показатель инфляции может быть совсем другим – на конец 2025 года 6,6%.

Вместе с тем, по бюджетным расчетам, будут расти и средние зарплаты украинцев. Средняя зарплата по прогнозам правительства в следующем году повысятся с 20 581 до 24 389 грн.

В то же время Кабинет министров не предусмотрел повышения минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Это также приведет к "замораживанию" минимальной пенсии.

"В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января 2025 года в размере 8000 грн", – говорится в пояснительной записке. Таким образом, минималка останется на уровне текущего года.

В правительстве считают, что этого будет достаточно, потому что в 2024-м уже повышали минималку. При этом за два года (2024-й и 2025-й) совокупная инфляция может составлять около 14,6%. То есть только для компенсации инфляции минималку нужно было повысить по меньшей мере до 9168 грн.

Размер минимальной пенсии будет составлять 2361 грн. "Бездефицитность 2-й год подряд бюджета Пенсионного фонда Украины и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов повлияли на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение", – отмечают в проекте бюджета.

Еще одна плохая новость: значительная девальвация. В бюджет "закладывают" курс доллара в размере 45 грн/долл. В то время как в 2024-м средний курс доллара ожидается на урочне 40,8 грн/долл. Потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год – 38,4 млрд долларов, отмечал Железняк.

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев добавлял: "У правительства есть понимание, что в следующем году мы столкнемся с замедлением экономики (после +5,3% в 2023 году ожидается +3,5% в 2024-м, а в 2025 году – +2,7%), увеличением темпов роста потребительских цен (до 9,5% против прогнозируемых 7,9% в 2024 году), последующей прогнозируемой девальвацией гривни на 9,3% (до 45 грн/долл. в среднем по году против ожидаемых 40,8 грн/долл. в среднем по году против ожидаемых 40,8 грн/долл. в этом году)".

Бюджет-2025: основные показатели

Доходы общего фонда: 2007,4 млрд грн.

общего фонда: 2007,4 млрд грн. Расходы общего фонда: 3643,6 млрд грн.

общего фонда: 3643,6 млрд грн. Дефицит госбюджета : 19,4% от ВВП.

: 19,4% от ВВП. Резервный фонд: 43,9 млрд грн.

Внешние заимствования : 1658,4 млрд грн.

: 1658,4 млрд грн. Внутренние заимствования: 579,2 млрд грн.

Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд грн.

Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны : 2223 млрд грн (26,3% от ВВП).

: 2223 млрд грн (26,3% от ВВП). Поддержка социально незащищенных граждан: 419,2 млрд грн (из них на Пенсионный фонд: 237,9 млрд грн, помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн, а на выплату льгот и субсидий: 42,3 млрд грн).

граждан: 419,2 млрд грн (из них на Пенсионный фонд: 237,9 млрд грн, помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн, а на выплату льгот и субсидий: 42,3 млрд грн). Здравоохранение: 210,7 млрд грн.

Образование: 169,3 млрд грн.

Культура и информационное пространство: 9,6 млрд грн.

Цифровая трансформация: 4 млрд грн.

Научные исследования: 14 млрд грн.

Фонд развития предпринимательства : 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").

: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%"). Гранты для бизнеса: 1,4 млрд грн.

Поддержка регионов: 12,2 млрд. грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).

Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд грн.

9,4 млрд грн. Гуманитарное разминирование земель: 1 млрд грн.

земель: 1 млрд грн. Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд грн.

То есть финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году вырастет до 2,223 трлн грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны. Предусмотренные расходы включают в себя денежное, вещественное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

Также прогноз финансирования Государственного бюджета на 2025 год предусматривает снижение дефицита государственного бюджета до 19,4% ВВП (в действующем законе о Госбюджете на 2024 год – 20,6%), что соответствует показателям согласованных с международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на планируемую заморозку соцстандартов, пенсии в Украине в марте 2025-го все же индексируют. В правительстве уже пообещали выполнить норму закона о перерасчете выплат.

Пока не известно, каким может быть размер этой индексации (так как учитывается статистика за 2024 год, которой еще нет). Но по подсчетам OBOZ.UA, пенсии могут повысить почти на 17%.

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