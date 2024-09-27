В Украине могут повысить налог, который платят все: Гетманцев раскрыл детали

В Украине не исключено повышение не только военного сбора (законопроект о новой ставке 5% пока принят в первом чтении), но и налога на добавленную стоимость (НДС). Напрямую этим налогом облагаются предприниматели-зарегистрированные плательщики НДС, но косвенно его платят все потребители товаров или услуг.

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Такую вероятность не исключает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем… А это будущее может быть и через месяц или позже… Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без нее мы ничего не будем делать", – сказал Гетманцев в интервью "Украинским новостям".

При этом он подчеркнул, что если такая инициатива появится, рассматривать вопрос будет нужно с позиции поиска средств, необходимых для финансирования Сил обороны. По сути, по слова Гетманцева, только это может стать основанием для повышения НДС.

"Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник и он наименее вреден из всех оставшихся "на столе". Потому как ресурс мы его можем использовать. В то же время с другой стороны, нужен ли он вообще или нет – должно определить правительство", – объяснил нардеп.

На данный момент, как отмечает Гетманцев, правительство придерживается мнения, что для финансировании армии до конца 2024 года хватит повышения налогов, предусмотренного "ресурсным" законопроектом 11416-д. На данный момент он принят только в первом чтении, впереди – второе чтение.

"Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться", – заявил Гетманцев.

Ранее, к слову, о возможном повышении НДС уже говорила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа ("Слуга народа"). Она отмечала, что Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины повышения НДС на 2% в случае роста расходов без соответствующего увеличения доходов в бюджете 2025 года, уже согласованного с фондом.

Депутат добавила, что в 2025 году планируется выделить 2,2 трлн грн на нужды войска, что превысит фактические расходы в 2024 году. Основная часть средств – 55%, или 1,2 трлн грн – будет израсходована на денежное довольствие военнослужащих. Кроме того, 737 млрд грн. пойдут на закупку оружия и военной техники, включая почти 47 млрд грн на закупку дронов.

Эти издержки исторические по своему объему, отметила нардеп. Кроме того, по ее словам, в 2025 году не исключаются рисков, связанных с возможными форс-мажорными обстоятельствами, в частности, задержками военной помощи от международных партнеров. Именно в таком случае, вероятно, и может возникнуть необходимость поднять НДС.

По состоянию на 2024 год, напомним, основная ставка НДС в Украине составляет 20%. Однако в медицинской сфере применяется сниженная ставка 7%, а для некоторых плательщиков существует полностью льготная ставка НДС 0% (она применяется, например, к экспортным операциям, ряду товаров и услуг для армии и т.д.).

Как сообщал OBOZ.UA, налоговый законопроект 11416-д также предусматривает введение военного сбора для "ФОПов". Кроме того, растет и ставка налога.

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