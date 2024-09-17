Нардепы дали добро на историческое повышение налогов в Украине: законопроект со второй попытки прошел первое чтение

Депутаты Верховной Рады со второй попытки, в повторном первом чтении, одобрили законопроект о повышении налогов в Украине. Документ, который среди прочего предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, еще должен быть принят во втором чтении. Предположительно, закон вступит в силу "задним числом" – с 1 октября, независимо от даты окончательного утверждения.

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О результатах голосования за проект закона № 11416-д 17 сентября сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк. Голоса за отдал 241 нардеп.

Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении № 11416-д большое историческое увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем. За – 241", – сообщил депутат.

Как отметил глава налогового комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), средства, которые получит госбюджет от повышения налогов, будут направлены на финансирование армии. Сейчас, добавил нардеп, стартует подготовка документа ко второму чтению.

Железняк в тоже время считает, что изменения не успеют принять до 1 октября. Однако, по его словам, новые налоги будут введены "задним числом" именно с этой даты.

Законопроект о повышении налогов: основные новшества

Повышение военного сбора (на время действия военного положения и до конца года, в котором он будет отменен) с 1,5% до 5%;

(на время действия военного положения и до конца года, в котором он будет отменен) с 1,5% до 5%; 50% налог на прибыль банков в 2024 году;

введение военного сбора для 1-2 и 4 групп ФЛП на уровне 10% от размера минимальной зарплаты (сейчас это 800 грн);

на уровне 10% от размера минимальной зарплаты (сейчас это 800 грн); введение 1% военного сбора для всех форм ФЛП 3-й группы ;

; авансовые взносы на АЗС;

25% прибыли на финучреждения (кроме страховщиков);

помесячная отчетность НДФЛ.

Пункт о налогообложении прибыли банков стал краеугольным камнем при подготовке документа к повторному первому чтению. Так, на введении 50% налога настаивали народные депутаты из "Слуги народа", а Министерство финансов и Национальный банк были категорически против.

Пока что в Украине действует временное повышение ставки налога на доходы банков – с 18% до 25-50%. Ставка 50% была предусмотрена только на 2023 год.

Ранее депутаты Верховной Рады на заседании 3 сентября не смогли принять законопроект о повышении налогов. Во время голосования в первом чтении не хватило двух голосов.

Перед голосованием по проекту закона было исключено повышение НДС и введение сбора на предметы роскоши. Также законодатели отказались от введения 1% налога с оборота.

Как сообщал OBOZ.UA, весь украинский бизнес в условиях полномасштабной войны должен отказаться от схем уклонения от уплаты налогов, зарплат в конвертах и работы в тени. И если правительство, прежде чем повышать налоги, не обеспечит значительную детенизацию и соблюдение единых правил всеми представителями бизнеса, от повышения налогов пострадает белый бизнес.

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