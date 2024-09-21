Налоги украинцам повысят: сколько придется платить "ФОПам" и работающим ежемесячно

В Украине "ресурсный" законопроект 11416-д (принят только в первом чтении, впереди – второе чтение) предусматривает введение военного сбора для "ФОПов". Кроме того, растет и ставка налога.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Документ 17 сентября был принят в первом чтении (впереди второе чтение). Документ предусматривает, что размер военного сбора по зарплате в 30 тыс. грн. вырастет с 450 грн. (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%).

Как увеличат налоги для "ФОПов"

"ФОПы" на первой, второй и четвертой группе единого налога будут ежемесячно платить на 800 грн больше. для них будет введен военный сбор в размере 10% минимальной зарплаты. По состоянию на данный момент минималка составляет 8000 грн, так что ежемесячный платеж будет составлять 800 грн. В проекте бюджета на 2025-й не предусмотрен рост минималки, так что налог в следующем году может не возрасти.

"ФОПы" на третьей группе будут платить налог в размере всего 1%. Для сравнения, украинцы, работающие по трудовому договору, сейчас платят военный сбор в размере 1,5% ("ФОПы" вообще не платят), а после налоговых изменений будут платить 5%. Следовательно, "ФОПы" третьей группе с доходом в 30 тыс. грн в месяц будут платить военный сбор в размере 300 грн. "ФОПы" с доходом в 100 тыс. грн заплатят военный сбор в размере 1 тыс. грн.

Сколько будут платить украинцы

Общую ставку военного сбора в Украине планируется увеличить с 1,5% до 5%. Платить его нужно с:

зарплат (в том числе дополнительные выплаты). Речь идет обо всех работающих;

дополнительных доходов; доходов от продажи имущества и неимущественных прав;

доходов за предоставление права пользования нематериальными активами (роялти);

выходного пособия при увольнении;

доходов от сдачи имущества в аренду/лизинг и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. Например, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!