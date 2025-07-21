В Украине количество наличных увеличилось на 37,5 миллиарда: какие купюры подделывают чаще всего

Объем наличных денег в обращении в Украине в 2025 году вырос на 37,5 млрд грн, самыми распространенными остаются купюры по 500 гривен и монеты по 1 гривне. Подделки фиксируют редко, однако чаще всего 500-гривневые банкноты, однако уровень фальсификаций остается низким.

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Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине в обращении находилось 859,9 млрд грн наличных – это на 37,5 млрд грн, или 4,6 %, больше, чем в начале года, когда было 822,4 млрд грн.

Такая сезонная "волна" наблюдается традиционно – с наступлением теплых месяцев население больше обращается к наличным деньгам в своих расчетах. В общем объеме наличности на начало июля насчитывалось 2,6 млрд банкнот (на сумму 851,2 млрд грн) и 15 млрд монет (на сумму 8,5 млрд грн). Это составляет примерно 63 купюры и 189 монет на жителя Украины, тогда как на начало года было 63 и 186 соответственно.

Самые распространенные номиналы

Среди банкнот абсолютным лидером являются 500-гривенные купюры – их доля составляет 27,3% от всех бумажных денег в обращении.

– их доля составляет от всех бумажных денег в обращении. Меньше всего 50-гривенных купюр – они составляют лишь 4,4 %.

купюр – они составляют лишь Среди разменных и оборотных монет наибольшее количество составляют одногривенные , в то же время меньше всего – десятигривенных (всего 2%).

, в то же время меньше всего – (всего 2%). Среди мелких монет 50-копеечные остаются популярными – их доля в обращении 9,1%, зато 10-копеечные постепенно выходят из употребления (27,5%).

Главные приросты обращения с января по июль 2025 года

1000-гривенных банкнот – выросли на 2,2 %.

банкнот – выросли на 10-гривенных монет – выросли на 0,2 %, это свидетельствует о значительном спросе на большие номиналы со стороны как бизнеса, так и граждан.

Уровень фальшивых банкнот в Украине остается контролируемым. В 2024 году на 1 млн настоящих купюр приходилось лишь 5,1 фальшивых, тогда как в 2021-м – это было 7,1. Среди наиболее часто подделываемых – 500-гривенные (78% всех фальшивок) и 200-гривенные (18%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – время есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

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