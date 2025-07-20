Нацбанк выводит из обращения копейки: какие подлежат изъятию

В Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – времени есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

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Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что обмен осуществляется:

На другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам;

Бесплатно.

В подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Какие монеты выводит НБУ из обращения

Из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Выведение монет из обращения, рассказали в НБУ, является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

повышение защиты и качества денег;

упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

В Украине отменят 50 копеек

В то же время, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой наступило, наконец нельзя будет остановить. ... 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Тем не менее, его начнут разрабатывать сразу после решения Верховной Рады о переименовании монет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также полковнику Легиона Украинских сечевых стрелков и армии УНР Василию Вишиваному. Номинал монет составит 5 и 2 грн соответственно.

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