В Украине изменился курс доллара 20 августа: сколько стоит валюта в банках

В Украине наличный курс доллара по состоянию на 20 августа составляет 37,50/38,20 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость валюты на покупку выросла на 5 копеек, на продажу – снизилась на 5 копеек.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Самый маленький курс на покупку установил Универсал Банк – 36,90 грн/$. В свою очередь, самый большой определили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37,50 грн/$.

При этом на продажу наименьшую стоимость доллара опубликовал Укргазбанк – 37,99 грн/$, наибольшую – Креди Агриколь Банк – 38,60 грн/$.

Как изменится курс доллара к концу августа?

До конца августа на наличном валютном рынке Украины не ожидается серьезных изменений, прогнозирует начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Соответственно, массово скупать доллары – как и продавать их – причин нет.

По прогнозу до конца месяца курс американской валюты будет колебаться в пределах 37,2-37,7 грн. В то же время:

разница между курсом купли и продажи будет на минимальном уровне 15-25 коп.;

ежедневные колебания не будут превышать 30 копеек;

рынку будет присущ баланс между спросом и предложением без уклонов в ту или иную сторону.

Как писал ранее OBOZREVATEL, текущая стабильность на наличном валютном рынке Украины будет продолжаться, по крайней мере, до конца 2023 года, рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Собственно, предстоящей осенью наличный доллар по-прежнему будет стоить около 37 грн.

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