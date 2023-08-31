В Украине хотят установить новые правила для зарплат: кого затронет

Украинским госслужащим с 1 января 2024 года могут начать по-новому устанавливать зарплаты. В частности, в Кабмине хотят усилить роль должностного оклада и устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил:

соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде;

госбюджет Украины на 2024 год готовят "с учетом новых подходов";

устанавливать зарплаты госслужащим планируют на основании классификации должностей.

"Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций. А также справедливый подход к установлению заработной платы государственных служащих", – сказал премьер.

Зарплаты чиновникам могут урезать

В то же время, в Верховной Раде также зарегистрирован законопроект № 9565, которым, в частности, предлагается на время военного положения ограничить суммарный месячный заработок должностных лиц 15 минимальными зарплатами (в 2023 году это 100,5 тыс. грн) – включая различные надбавки, премии и т.д. Исключение хотят сделать лишь для:

служащих ВСУ и других военных формирований;

сотрудников правоохранительных и разведывательных органов, которые выполняют функции по обеспечению обороны государства.

Также предлагаются ограничить 15 минималками и зарплаты руководителей госпредприятий. А также предприятий коммунальной собственности.

Украинцам не хватает денег

В то же время, как показал опроса Киевского международного института социологии (КМИС), для удовлетворения всех своих потребностей в июне-2023 украинцы нуждались в медианном доходе (находящимся в середине ряда зарплат – т.е., 50% населения получает меньше этой цифры, а 50% больше) в 12 750 грн в месяц на человека. Однако у большинства такого дохода нет – соответственно, им приходится ограничивать себя в тех или иных вещах.

Так, 43,5% опрошенных констатировали, что их доходы ощутимо ниже желаемого уровня. Еще 25,5% сказали, что они несколько ниже. Т.е., для удовлетворения всех потребностей денег не хватает 69% украинцев.

Получают столько, сколько им нужно же лишь 21,9%. Доходы 6,3% жителей страны немногим превышают их потребности. И только у 2,6% они существенно выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, по данным кадровиков, 70% соискателей работы в Украине в той или иной степени недовольны зарплатами. Тем не менее ситуация уже в скором времени может измениться, ведь сразу 63% работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам.

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