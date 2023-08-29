Большинству украинцев не хватает денег: сколько нужно жителям страны, чтобы жить нормально

Для нормальной жизни украинцам нужно в среднем немногим более 10 000 грн в месяц на человека. Впрочем, у большинства такого дохода нет – соответственно, им приходится ограничивать себя в тех или иных вещах.

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Так, по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), для удовлетворения всех своих потребностей в июне-2023 украинцы нуждались в медианном доходе (находящимся в середине ряда зарплат – т.е., 50% населения получает меньше этой цифры, а 50% больше) в 12 750 грн в месяц на человека.

Примечательно: это на 2 750 грн превышает сумму, в которой украинцы нуждались в конце 2022 года. Т.е., финансовые требования жителей страны начали расти.

Впрочем, реальность запросам не соответствует. Так, 43,5% опрошенных констатировали, что их доходы ощутимо ниже желаемого уровня. Еще 25,5% сказали, что они несколько ниже. Т.е., для удовлетворения всех потребностей денег не хватает 69% украинцев.

Получают столько, сколько им нужно же лишь 21,9%. Доходы 6,3% жителей страны немногим превышают их потребности. И только у 2,6% они существенно выше.

В то же время, несмотря на то, что за полгода количество тех, кому не хватает денег, немного подросло, в целом это распределение практически не изменилось. Так, в декабре-2022:

ощутимо ниже желаемого получали 40,6% украинцев (на 2,9% меньше по сравнению с июнем-2023);

немного меньше – 24,9% (на 0,9% меньше);

получали столько, сколько нужно 24,3% (+2,4%);

немного выше – 7,1% (+0,8%);

значительно выше – 3,2% (+0,6%).

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, по данным кадровиков, 70% соискателей работы в Украине в той или иной степени недовольны зарплатами. Тем не менее ситуация уже в скором времени может измениться, ведь сразу 63% работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам.

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