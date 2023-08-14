Чиновникам в Украине собрались урезать зарплаты: законопроект уже в Раде

В Украине на время военного положения предложили ограничить суммарный месячный заработок должностных лиц 15 минимальными зарплатами (в 2023 году это 100,5 тыс. грн), а также ограничить госзакупки. Исключением в разрезе зарплат станут служащие ВСУ и других военных формирований, а также сотрудники правоохранительных и разведывательных органов, которые выполняют функции по обеспечению обороны государства.

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Такие изменения предусматривает законопроект № 9565, который зарегистрирован в Верховной Раде. Авторами является группа народных депутатов во главе со "слугами народа" Ольгой Василевской-Смаглюк и Андреем Богданцем.

Для чиновников речь идет не только о должностном окладе, а об общей сумме зарплаты, включая различные надбавки, премии и так далее. Также предлагаются ограничить 15 минималками и зарплаты руководителей госпредприятий и предприятий коммунальной собственности.

Кроме ограничения зарплат, предлагаются остановить выплаты из государственного и местных бюджетов на "второстепенные нужды". В первую очередь, это коснется госзакупок на местах, т.к. в последние месяцы они вызывают много вопросов у украинцев. К примеру, недавно мэрия Конотопа провела спорный тендер на закупку 142 бетонных полусфер для дорог, а в Киеве "для школьных укрытий" закупили кухонную технику на миллионы.

В законопроекте прописан список типов госзакупок, которые в случае принятия документа будут считаться второстепенными и не финансироваться во время войны. Это:

благоустройство населенных пунктов, а также строительство, реконструкция и ремонт инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства, кроме расходов на ликвидацию аварийного состояния и устранения последствий вооруженной агрессии РФ;

и устранения последствий вооруженной агрессии РФ; содержание государственных резиденций, государственных дач, домов отдыха, находящихся на балансе органов государственной власти и других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, созданных органами государственной власти;

услуги по подготовке, размещению, продвижению информации в онлайн-медиа, социальных сетях, кроме информации о вооруженной агрессии против Украины;

социальных сетях, кроме информации о вооруженной агрессии против Украины; оплату чартерных рейсов и командировок за пределы Украины, кроме командировок государственного значения (поездок для вопросов укрепления обороноспособности государства, привлечения финансовой помощи, освобождения украинских граждан из плена);

за пределы Украины, кроме командировок государственного значения (поездок для вопросов укрепления обороноспособности государства, привлечения финансовой помощи, освобождения украинских граждан из плена); приобретение поздравительных открыток, а также изготовление государственных и ведомственных наград и памятных знаков, кроме наград для защитников Украины ;

; организацию мероприятий по празднованию памятных и исторических дат, проведение выставок, ярмарок, съездов, симпозиумов, конгрессов.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты украинских IT-специалистов в десятки раз превышают зарплаты чиновников центральной власти и местного уровня. Например, на должности Director of Engineereing платят $7300, что в 10,4 раза выше зарплаты президента Украины ($700).

А по прогнозам, украинцам масштабно пересчитают зарплаты. Этому будет способствовать конкуренция предприятий за квалифицированных работников наряду с оживлением экономической активности.

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